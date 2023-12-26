نوبة قلبية ضربت سائقها..حافلة تنحرف وسط الشارع!

انتشر على مواقع التواصل في إيران خلال الساعات الماضية مقطع مصور لحافلة انحرفت عن مسارها، واقتحمت منطقة مكتظة بالمارة والسيارات، بعدما أصيب السائق بنوبة قلبية.



فقد كشف الفيديو الحافلة وهي تنحرف بشكل مفاجئ عن الطريق وتقتحم دوراً وتصطدم لاحقاً بإحدى السيارات، فيما هلع عقبها المارة مسرعين لمعرفة ما حدث.



وأظهر المقطع مصاباً ممداً على الأرض، يعتقد أنه سائق الحافلة فيما يحاول الأشخاص من حوله إنقاذه وتقديم المساعدة له.



وبحسب ما تداولته المواقع الإيرانية فإن الحادث وقع الليلة الماضية في مدينة خوي الواقعة شمال غربي إيران.



ورغم خروج الحافلة عن السيطرة فإنه لم تقع وفيات ولم يبلغ عن وقوع إصابات خطيرة، وفق ما ذكرت تلك المواقع.



يذكر أن رئيس شرطة المرور في إيران، حسن مؤمني، أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن نمو إحصائيات حوادث السير في إيران خلال السنوات الأخيرة، وقال إنه في عام 2022، قُتل أكثر من 20 ألف شخص بسبب هذه الحوادث.



وفي إشارة إلى أهم العوامل المسببة لحوادث السير، أعلن مؤمني أن "العامل البشري" هو الأول بنسبة 62 %، قائلاً إن "طرق المواصلات والسيارات" لعبت دورا في الوفيات.