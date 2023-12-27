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امرأة تقاضي طبيب أسنان لسبب غريب
امرأة تقاضي طبيب أسنان لسبب غريب
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امرأة تقاضي طبيب أسنان لسبب غريب

منوعات

2023-12-27 | 04:01
امرأة تقاضي طبيب أسنان لسبب غريب
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Aljadeed
امرأة تقاضي طبيب أسنان لسبب غريب


رفعت امرأة من ولاية مينيسوتا الأميركية دعوى قضائية ضد طبيب أسنانها، مدعية أنه تركها مشوهة وفي حالة صعبة، بعد أن أجرى لها عدة عمليات في زيارة واحدة فقط.
وحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فإن كاثلين ويلسون تزعم، في دعواها المدنية المرفوعة الخميس الماضي في محكمة مقاطعة هينيبين، أن كيفين مولدريم أجرى لها 8 عمليات لتيجان للأسنان و4 للقنوات الجذرية و20 حشوة خلال 5 ساعات ونصف فقط، في يوليو 2020.
ونتيجة لذلك، تقول ويلسون إنها عانت من "الألم والحرج والتشويه والحزن"، واضطرت إلى حجز عدة مواعيد مع أطباء أسنان آخرين لإصلاح ما وصفته بـ"الفوضى".
إضافة إلى ذلك، تدعي كاثلين أن مولدريم أفرط في استخدام التخدير وقام بتزوير سجلاتها الطبية لتجنب تحمل المسؤولية.

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