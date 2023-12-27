لعبة كمبيوتر تحاكي عملية "الطوفان"... تحرّك الإعلام الإسرائيلي!

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن لعبة "فرسان الأقصى" المؤيدة لحركة حماس عرضت أو انتشرت قبل ثلاث سنوات والتي يقوم فيها مقاوم فلسطيني ويقتل جنودا إسرائيليين، ولكن الآن هناك نسخة جديدة من تلك اللعبة

وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن هناك نسخة جديدة من "فرسان الأقصى" تشبه إلى حد كبير ما جرى في السابع من تشرين الماضي، وهي عملية "طوفان الأقصى"، بمعنى أنها لعبة مناصرة للفلسطينيين كما أشارت الصحيفة.

ولفتت إلى إن النسخة الجديدة من اللعبة تتضمن محتوى مأخوذا مباشرة من عملية "طوفان الأقصى" بما في ذلك قيام حركة حماس باختراق قواعد الجيش الإسرائيلي، والحرب الدائرة في غزة.