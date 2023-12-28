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قبل نهاية 2023.. 5 كويكبات ستمر بالقرب من الأرض
قبل نهاية 2023.. 5 كويكبات ستمر بالقرب من الأرض
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قبل نهاية 2023.. 5 كويكبات ستمر بالقرب من الأرض

منوعات

2023-12-28 | 02:05
قبل نهاية 2023.. 5 كويكبات ستمر بالقرب من الأرض
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Aljadeed
قبل نهاية 2023.. 5 كويكبات ستمر بالقرب من الأرض


سلطت وكالة ناسا، باستخدام تلسكوبات أرضية وفضائية الضوء على 5 كويكبات من المنتظر أن تمر بالأرض خلال الأيام المقبلة، إلى غاية آخر يوم بسنة 2023.

وحدد علماء الفلك الكويكب 2023 YD، على أنه أول هذه الكويكبات التي ستقترب من الأرض، وذلك نهار اليوم في 28 الجاري.
ويبلغ عرض هذه الصخرة الفضائية 28 مترا، وستقترب من كوكبنا من مسافة تصل إلى 605 آلاف كم تقريبا، بينما تتحرك بسرعة 35790 كم/الساعة.
وفي حين أن الكويكب أكبر من نيزك تشيليابنسك الذي تسبب في أضرار مدمرة عام 2013 عندما اصطدمت شظاياه بالأرض بعدما تفتت في الغلاف الجوي، فإنه لا يصنف على أنه جسم يحتمل أن يكون خطيرا ولا يتوقع أن يشكل تهديدا.
وتنتمي الكويكبات الخمسة إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض (NEAs). وحظي هذا النوع من الكويكبات بهذا الاسم نسبة إلى كويكب أبولو عام 1862، وهو أحد أكبر الصخور الفضائية التي مرت بالأرض التي تم اكتشافها على الإطلاق.
وفي 29 الجاري، سيمر الكويكب 2023 YZ بالأرض، وخلال اقترابه الوثيق، سيصل إلى مسافة تقدر بـ308 مليون كم من سطح كوكبنا.
ويبلغ عرض هذه الصخرة الفضائية نحو 27 مترا، وتتجه نحو الأرض بسرعة 20199 كم/الساعة.
وستكون الأرض على موعد مع الكويكب 2023 YM الذي سيقترب من سطح كوكبنا في 30 الجاري، من مسافة تقدر بنحو 3.8 مليون كم.
وتسافر الصخرة الفضائية التي يصل عرضها إلى نحو 37 مترا، بسرعة 44491 كم/الساعة.
ومن المنتظر أن يمر الكويكب 2023 XE12، البالغ عرضه 40 مترا، بالأرض من مسافة تقدر بنحو 5.6 مليون كم، في 31 الجاري، حيث يسافر بسرعة 42386 كم/الساعة.
ويشهد اليوم الأخير من شهر كانون الأول ومن العام 2023 مرور كويكب آخر بالقرب من الأرض أيضا والذي يطلق عليه اسم 2021 AM6.
ويصل عرض هذا الكويكب إلى 16 مترا، وسيحقق اقترابا من سطح كوكبنا من مسافة 7 مليون كم.

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