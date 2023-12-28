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وفاة &quot;غلوك&quot; مخترع المسدس الذي يحمل اسمه
وفاة "غلوك" مخترع المسدس الذي يحمل اسمه
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وفاة "غلوك" مخترع المسدس الذي يحمل اسمه

منوعات

2023-12-28 | 10:44
وفاة "غلوك" مخترع المسدس الذي يحمل اسمه
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Aljadeed
وفاة "غلوك" مخترع المسدس الذي يحمل اسمه

توفي صانع المسدسات النمساوي غاستون غلوك عن عمر يناهز 94 عاماً، وفق ما أعلنت شركته امس بعد مسيرة أحدث خلالها ثورة في عالم الأسلحة من خلال قطعه البلاستيكية الصغيرة.

وكتبت شركة Glock GmbH على موقعها الإلكتروني عبارة "تخليداً لذكرى غاستون غلوك 19.07.1929- 27.12.2023. الكمال مستمر"، وأرفقتها بصورة لرجل الأعمال الراحل على خلفية سوداء.

ودرس مبتكر مسدسات "غلوك" الهندسة الميكانيكية في فيينا، قبل أن يصنع نماذج أولية للمسدس.

وفي عام 1982، فاز بمناقصة نظمها الجيش النمساوي لتصميم سلاح ناري مصنوع إلى حد كبير من مواد غير معدنية.

وتتسم مسدسات "غلوك" بأنها أرخص وأخف وزناً، وبأن تفكيكها أسهل، وهي تطلق عدداً من الرصاصات أكبر من المسدسات الأخرى. وبدأت شركة Glock GmbH التي تتخذ دويتش-فاغرام (شمال شرق) مقراً لها إلى السوق العالمية.

وقال فريتز أوفنر الذي تولى عام 2018 إخراج وثائقي نادر جداً بعنوان "ويبون أوف تشويس" عن الملياردير المقلّ في الكلام "يمكننا تشبيه غاستون غلوك بستيف جوبز عندما أصدر أول منتج لشركة أبل من مرآب منزله".

وفي الولايات المتحدة، أصبح نحو 80 في المئة من عناصر الشرطة مجهزين بها الآن.

وساهم نجوم هوليوود وثقافة البوب في هذا النجاح التجاري.

وامتدح بروس ويليس مزايا هذه الأسلحة في فيلم "داي هارد 2"، وتومي لي جونز في فيلم "يو إس مارشلز"، فيما تحضر في أفلام جيمس بوند.

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