الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إلغاء رحلات جوية عدة لشركة طيران صينية .. والسبب مرض ينتشر بين طواقمها
إلغاء رحلات جوية عدة لشركة طيران صينية .. والسبب مرض ينتشر بين طواقمها
A-
A+

إلغاء رحلات جوية عدة لشركة طيران صينية .. والسبب مرض ينتشر بين طواقمها

منوعات

2023-12-29 | 02:47
إلغاء رحلات جوية عدة لشركة طيران صينية .. والسبب مرض ينتشر بين طواقمها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
إلغاء رحلات جوية عدة لشركة طيران صينية .. والسبب مرض ينتشر بين طواقمها

أفادت شركة الطيران الرائدة "كاثاي باسيفيك" Cathay Pacific، ومقرها في هونغ كونغ، أنها ألغت العديد من الرحلات الجوية المقررة، وذلك منذ منتصف كانون الاول الجاري، بسبب مرض موسمي انتشر بين طواقم طياريها.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الجمعة: "بلغت معدلات تغيب الطيارين بسبب المرض الموسمي في الشركة نسبة أعلى من المتوقع في أيام محددة من شهر ديسمبر".

وأضافت الشركة: "بشكل عام، تسير عملياتنا بصورة طبيعية، مع زيادة كبيرة في عدد الرحلات الجوية التي نقوم بتشغيلها خلال ذروة موسم العطلات". بحسب ما نقلته صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ بوست" South China Morning Post عن الشركة.

يشار إلى أن الشركة قررت "إلغاء عدد قليل من الرحلات بصورة مسبقة"، من أجل ضمان نجاحها في تقديم الخدمات.

وأردف البيان: "بلغ إجمالي عدد عمليات الإلغاء منذ منتصف ديسمبر أقل من 1% من جميع رحلات الركاب التي تم تشغيلها".

وفي سياق متصل بالأوضاع الصحية في الصين مع بداية ديسمبر الجاري، وجه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي دعوة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للحد من الرحلات بين الولايات المتحدة والصين على خلفة تفشي فيروس يصيب الجهاز التنفسي في الصين.

وأعلنت وزارة الصحة الصينية أن الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية في البلاد، والذي أثار انتباه منظمة الصحة العالمية، ناجم عن الإنفلونزا ومسببات أخرى، ليس من بينها فيروس جديد.

اقرأ ايضا في منوعات

أخطأ في الهبوط بطائرة محملة بالركاب.. فحط على نهر متجمد!
14:59

أخطأ في الهبوط بطائرة محملة بالركاب.. فحط على نهر متجمد!

قال ممثلو الادعاء في حوادث النقل في روسيا، إن طائرة من طراز أنتونوف-24 تعود إلى الحقبة السوفيتية على متنها 30 راكباً هبطت فوق نهر متجمد بالقرب من مطار في أقصى شرق روسيا، اليوم الخميس، بسبب خطأ من الطيار.

14:59

أخطأ في الهبوط بطائرة محملة بالركاب.. فحط على نهر متجمد!

قال ممثلو الادعاء في حوادث النقل في روسيا، إن طائرة من طراز أنتونوف-24 تعود إلى الحقبة السوفيتية على متنها 30 راكباً هبطت فوق نهر متجمد بالقرب من مطار في أقصى شرق روسيا، اليوم الخميس، بسبب خطأ من الطيار.

في بريطانيا ... عرض "سيارة بوتين المفضلة" للبيع بـ28 ألف دولار فقط!
12:40

في بريطانيا ... عرض "سيارة بوتين المفضلة" للبيع بـ28 ألف دولار فقط!

في بريطانيا ... عرض "سيارة بوتين المفضلة" للبيع بـ28 ألف دولار فقط!

12:40

في بريطانيا ... عرض "سيارة بوتين المفضلة" للبيع بـ28 ألف دولار فقط!

في بريطانيا ... عرض "سيارة بوتين المفضلة" للبيع بـ28 ألف دولار فقط!

بعدما عانت من اصوات غريبة .. عنكبوت حي يبني عشاً داخل أذن امرأة !
11:12

بعدما عانت من اصوات غريبة .. عنكبوت حي يبني عشاً داخل أذن امرأة !

بعدما عانت من اصوات غريبة .. اطباء يخرجون "عش عنكبوت" حي من اذن امرأة !

11:12

بعدما عانت من اصوات غريبة .. عنكبوت حي يبني عشاً داخل أذن امرأة !

بعدما عانت من اصوات غريبة .. اطباء يخرجون "عش عنكبوت" حي من اذن امرأة !

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023