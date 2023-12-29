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بالفيديو - مشهد ساحر لشروق الشمس وغروبها على سطح المريخ
بالفيديو - مشهد ساحر لشروق الشمس وغروبها على سطح المريخ
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بالفيديو - مشهد ساحر لشروق الشمس وغروبها على سطح المريخ

منوعات

2023-12-29 | 09:33
بالفيديو - مشهد ساحر لشروق الشمس وغروبها على سطح المريخ
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Aljadeed
بالفيديو - مشهد ساحر لشروق الشمس وغروبها على سطح المريخ

نشر مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا"، اليوم الجمعة، مشاهد مذهلة لظل المركبة "كيوريوسيتي" التي تجول على سطح الكوكب الأحمر، خلال مدة زمنية حوالي 12 ساعة، في يوم 8 تشرين الثاني 2023.

ويظهر مقطع الفيديو، التغير التدريجي لظل المركبة الجوالة، مع مرور الوقت، من الصباح إلى المساء، تزامنا مع شروق الشمس وغروبها.
 
وتظهر لقطات الفيديو بالأبيض والأسود لسطح المريخ مركبة "كيوريوسيتي" ثابتة مكانها.
وقام الفريق في مختبر الدفع النفاث بدمج سلسلتين من كاميرات "هاز كام" الأمامية والخلفية للمركبة لتسجيل مقطع الفيديو الفريد من نوعه الذي يصور مرور الوقت على الكوكب الأحمر، من شروق الشمس إلى غروبها.
ويتكون الفيديو من 25 إطارا، والتي تعرض مشاهد لفوهة "غيل" على المريخ بين الساعة 5:30 صباحا و5:30 مساء، في 8 تشرين الثاني 2023.
 

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