بالصورة - "أخطأ بالعنوان"... طيار حط وركاب طائرته على نهر متجمد!

قال ممثلو الادعاء في حوادث النقل في روسيا، إن طائرة من طراز أنتونوف-24 تعود إلى الحقبة السوفيتية على متنها 30 راكباً هبطت فوق نهر متجمد بالقرب من مطار في أقصى شرق روسيا، اليوم الخميس، بسبب خطأ من الطيار.



