صينيون يكتشفون قطعاً أثرية غامضة مرتبطة بتقويم قديم

إكتشف علماء آثار صينيون مجموعة قطع خشبية أثرية مستطيلة الشكل مرتبطة بتقويم فلكي قديم، وذلك داخل مقبرة عمرها 2000 عام.

وقال موقع "لا يف ساينس" إن عدد القطع الأثرية بلغ 23 قطعة، وكانت محفوظة بشكل جيد جنوب غربي الصين، حيث يبلغ عرض كل قطعة نحو بوصة (2.5 سم) ويبلغ طولها 4 بوصات (10 سم)، ويظهر على كل منها شخصية صينية مرتبطة بتقويم فلكي صيني تقليدي وُضع في عهد "أسرة شانغ"، ويسمى Tiangan Dizhi، أو "عشرة سيقان سماوية و12 فرعاً أرضياً".

يشار إلى أن "أسرة شانغ"، التي شهد عهدها وضع هذا التقويم، حكمت الصين في الفترة ما بين عام 1600 قبل الميلاد إلى نحو 1045 قبل الميلاد.

ويرى الباحثون أن إحدى القطع المكتشفة ربما كانت تمثل العام الحالي، وأن القطع الـ 22 الأخرى كان من الممكن استخدامها لتحديد أي سنة معينة في التقويم القديم، إلا أنه ليس من المعروف بشكل جازم طريقة استخدام القطع الخشبية التقويمية.

من الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى لاكتشاف مثل هذا الأثر في مقبرة قديمة، على الرغم من انتشار عادة كتابة الأحرف على شرائح من الخشب أو الخيزران في الصين قبل اختراع الورق.

وكان العلماء قد اكتشفوا قطعا خشبية وقطعا أثرية أخرى في وقت سابق من هذا العام، في مقبرة في منطقة وولونغ، على بعد نحو 870 ميلا (1400 كيلومتر) جنوب غرب بكين.