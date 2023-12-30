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العواصف والأمطار تعكر أجواء رأس السنة في أوروبا...
العواصف والأمطار تعكر أجواء رأس السنة في أوروبا...
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العواصف والأمطار تعكر أجواء رأس السنة في أوروبا...

منوعات

2023-12-30 | 15:15
العواصف والأمطار تعكر أجواء رأس السنة في أوروبا...
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Aljadeed
العواصف والأمطار تعكر أجواء رأس السنة في أوروبا...

ألغيت خدمات يوروستار للسكك الحديدية من وإلى لندن، السبت، بعد أن غمرت المياه نفقا تحت نهر التايمز بسبب الأمطار الغزيرة، ما عطل خطط السفر للاحتفال بالعام الجديد.

وتقطعت السبل بمئات المسافرين الذين كانوا يحاولون عبور القناة الإنجليزية في محطة سانت بانكراس الدولية بلندن ومحطة غار دو نورد في باريس، وفقاً لما أوردته قناة العربية.

وقالت شركة يوروستار، التي تدير خدمات من لندن إلى باريس وبروكسل وأمستردام، إنها لن تقوم بتشغيل خدمات القطارات فائقة السرعة طوال اليوم السبت بسبب الفيضانات.

وتعرضت المملكة المتحدة لرياح قوية وعاصفة وأمطار غزيرة جلبتها العاصفة غيريت طوال فترة الأعياد.

ومن المتوقع حدوث المزيد من الطقس العاصف وتعطيل السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من العام. كان كريس ديلاشو، من سان أنطونيو بولاية تكساس، من بين الكثيرين الذين دمرت فوضى السفر خططهم لليلة رأس السنة الجديدة.

بينما كان ينتظر في محطة غار دو نورد، قال ديلاشو للأسوشيتدبرس "عائلتنا بأكملها هنا. كنا نحتفل بعيد الميلاد في باريس ثم توجهنا إلى لندن لوضع خططنا لليلة رأس السنة الجديدة.. من المخيب للآمال جدًا معرفة ما حدث عبر البريد الإلكتروني".

قالت كريستينا ديفيد، 25 عامًا، وجورجينا بنيامين، 26 عامًا، من سيدني، إنه ليس لديهما مكان للإقامة بعد أن علمتا بأن قطارهما من لندن إلى باريس – محطتهما الأخيرة في جولة أوروبية تستغرق أسابيع – قد تم إلغاؤه. قالت جورجينا "لقد دفعنا ثمن فندق باهظ الثمن يطل على برج إيفل.. الآن علينا أن نحجز فندقًا لنقضي فيه الليلة هنا. لا نعرف إلى أين نذهب ليس لدينا مكان نقيم فيه".

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة بأنه من المتوقع أن تضرب المزيد من الرياح العاتية والأمطار لندن وجنوب إنجلترا السبت. ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50 ميلاً في الساعة (80 كيلومترًا في الساعة)، ومن المحتمل أن تكون أقوى الرياح بالقرب من المناطق الساحلية.

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