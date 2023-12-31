الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
في كاليفورنيا ... مراهق ينهي حياة والديه ويحاول التخلص من أخته الصغيرة
في كاليفورنيا ... مراهق ينهي حياة والديه ويحاول التخلص من أخته الصغيرة
A-
A+

في كاليفورنيا ... مراهق ينهي حياة والديه ويحاول التخلص من أخته الصغيرة

منوعات

2023-12-31 | 01:23
في كاليفورنيا ... مراهق ينهي حياة والديه ويحاول التخلص من أخته الصغيرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
في كاليفورنيا ... مراهق ينهي حياة والديه ويحاول التخلص من أخته الصغيرة

مراهق ينهي حياة والديه ويحاول التخلص من أخته الصغيرة

ألقي القبض على صبي يبلغ من العمر 14 عاما اول من امس في ميرامونتي بولاية كاليفورنيا لقتل والديه ومحاولة قتل أخته الصغرى في منزلهم ، وفقا لمكتب عمدة مقاطعة فريسنو.

وقال العمدة، جون زانوني، إن المراهق الذي لن يتم الكشف عن هويته لأنه قاصر، يواجه تهمتين بالقتل وتهمة واحدة بمحاولة القتل في هجوم مميت وقع في 27 ديسمبر.

ويقول المحققون إن الصبي البالغ من العمر 14 عاما اتصل برقم 911 مساء الأربعاء وقال إن متسللا اقتحم منزل عائلته وهاجم والدته وأبيه وهرب في شاحنة صغيرة.

بمجرد دخول المنزل، اكتشف رجال الشرطة شخصين بالغين متوفين تم التعرف عليهما، وهما لوي يانغ وسي فانغ، وكلاهما يبلغان من العمر 37 عاما، وفتاة تبلغ من العمر 11 عاما في حالة حرجة.

وكانت هناك تناقضات في رواية المراهق عن عملية الاقتحام، وأثبت المحققون أنه اخترع القصة.

وقال زانوني إن المراهق استخدم "أسلحة متعددة" لمهاجمة أفراد عائلته.

وكان هناك فرد خامس من الأسرة تواجد في المنزل في ذلك الوقت، وهو شقيق أصغر للمشتبه به يبلغ من العمر 7 سنوات، ولم يصب بأذى.

وقال زانوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة، إن "مأساة هذا الوضع كبيرة للغاية"، داعيا الآباء إلى مراجعة أبنائهم والتعرف على حالتهم العقلية.

ولا يزال التحقيق مستمراً، وتجري المقابلات حول سلوك الصبي في المدرسة، ولم يعرف بعد الدافع وراء الحادثة.

اقرأ ايضا في منوعات

مقهى لأصحاب الأفكار السوداوية فقط في طوكيو
Play
01:37

مقهى لأصحاب الأفكار السوداوية فقط في طوكيو

مقهى لأصحاب الأفكار السوداوية فقط في طوكيو

01:37

مقهى لأصحاب الأفكار السوداوية فقط في طوكيو

مقهى لأصحاب الأفكار السوداوية فقط في طوكيو

بالفيديو - ثعبان سام يقتحم مباراة تنس بأستراليا
Play
01:19

بالفيديو - ثعبان سام يقتحم مباراة تنس بأستراليا

واجه دومينيك ثيم بطل كرة المضرب النمساوي، خصما ثانيا خلال مباراة في بريزبن، وهي واحدة من أكثر الثعابين السامة في أستراليا.

01:19

بالفيديو - ثعبان سام يقتحم مباراة تنس بأستراليا

واجه دومينيك ثيم بطل كرة المضرب النمساوي، خصما ثانيا خلال مباراة في بريزبن، وهي واحدة من أكثر الثعابين السامة في أستراليا.

العواصف والأمطار تعكر أجواء رأس السنة في أوروبا...
Play
15:15

العواصف والأمطار تعكر أجواء رأس السنة في أوروبا...

ألغيت خدمات يوروستار للسكك الحديدية من وإلى لندن، السبت، بعد أن غمرت المياه نفقا تحت نهر التايمز بسبب الأمطار الغزيرة، ما عطل خطط السفر للاحتفال بالعام الجديد.

15:15

العواصف والأمطار تعكر أجواء رأس السنة في أوروبا...

ألغيت خدمات يوروستار للسكك الحديدية من وإلى لندن، السبت، بعد أن غمرت المياه نفقا تحت نهر التايمز بسبب الأمطار الغزيرة، ما عطل خطط السفر للاحتفال بالعام الجديد.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023