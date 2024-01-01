مع بداية السنة الجديدة.. اليكم تفاصيل حالة الطقس

يشهد طقس لبنان استقراراً في الأحوال الجوية مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة.

وتلي هذا الاستقرار تقلبات جوية، إذ يتراوح الطقس بين الصحو واحتمال تساقط امطار محليّة خفيفة، بدءاً من الثلاثاء لغاية الجمعة.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:



الاثنين:



١- الحرارة: ١٣ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٧ بقاعًا وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: غائم جزئيًا بسحب عالية

٣- الرياح: شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.



الثلاثاء:



متقلب غائم اجمالًا مع احتمال تساقط مطر خفيف و محليّ والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٧ بقاعًا وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا وجنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.



الأربعاء:



متقلب غائم اجمالًا مع احتمال تساقط مطر خفيف و محليّ والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٧ بقاعًا وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.