الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مجلة تعلن وفاة 21 ميليارديرا خلال عام 2023
مجلة تعلن وفاة 21 ميليارديرا خلال عام 2023
A-
A+

مجلة تعلن وفاة 21 ميليارديرا خلال عام 2023

منوعات

2024-01-01 | 05:02
مجلة تعلن وفاة 21 ميليارديرا خلال عام 2023
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مجلة تعلن وفاة 21 ميليارديرا خلال عام 2023

شمل تصنيف مجلة "فوربس" المالية لعام 2023، نحو 2.6 ألف رجل أعمال وملياردير اعتبروا من أغنى الأشخاص في العالم.

وذكرت المجلة، في تقرير نشرته، أن "عام 2023، شهد وفاة 21 ميليارديرا ورجل أعمال، حيث قدرت ثروة أغنى المتوفين بنحو 8 مليارات دولار، بينهم 8 مواطنين أميركيين وتوفي ثلاثة في الهند، واثنان في ماليزيا"، مضيفة أنه "من بين 21 حالة وفاة كانت هناك امرأة واحدة فقط وهي المؤسسة لشركة الأدوية الصينية "WuXi AppTec Zhao Ning"، حيث كانت تبلغ من العمر 56 عاماً وكانت تكافح مرض السرطان منذ 20 عاماً".
وأضاف التقرير أن "متوسط عمر المليارديرات الذين ماتوا، في عام 2023، هو 85 عاماً وكان نصفهم تقريبا يبلغ من العمر 90 عاما على الأقل، وعلى وجه الخصوص الملياردير المصري محمد الفايد، والد عشيق الأميرة ديانا دودي الفايد، الذي كان يبلغ من العمر 94 عاماً".
وكان أكبر من توفي هو بيلي جو (ريد) ماكومبس يبلغ 95 عاماً، وتشارلز مونغر، نائب رئيس مجلس الإدارة والمساهم في شركة "بيركشاير هاثاواي" المستثمر الملياردير وارن بافيت، الذي بلغ من العمر 99 عاما الذي كان مالكاً لسلسلة من وكالات السيارات وأسس أيضًا محطة إذاعية باسم "Clear Channel"، والتي تطورت لتصبح الإمبراطورية الإعلامية "iHeart Media".
وتابع التقرير أنه من المليارديرات الذين ماتوا، في العام الماضي، الموسيقي ورجل الأعمال الأميركي جيمي بافيت، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، المؤسس المشارك لشركة "إنتل جوردون مور"، وأشوان داني، المدير المستقل لأكبر شركة لتصنيع الطلاء في الهند "Asian Paints Ltd".
كما توفى قطب العقارات في شيكاغو، سام زيل، ورجل الأعمال الهندي المقيم في الإمارات ميكي جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة السابق ومالك مجموعة "لاندمارك" ومقرها دبي.
وكان آخر من مات يوم 27 كانون الأول الماضي، من بين المليارديرات مؤسس شركة تصنيع الأسلحة النارية النمساوية "غلوك" ومصمم النموذج الأساسي للمسدس الذي يحمل ذات الاسم غاستون غلوك، كان عمره 94 عاماً.

اقرأ ايضا في منوعات

إبتكار لقاح مضاد لجميع متغيرات فيروس كورونا
Play
07:22

إبتكار لقاح مضاد لجميع متغيرات فيروس كورونا

تمكن علماء من معهد كارولينسكا السويدي من ابتكار لقاح جديد مضاد لجميع متغيرات فيروس كورونا "كوفيد-19".

07:22

إبتكار لقاح مضاد لجميع متغيرات فيروس كورونا

تمكن علماء من معهد كارولينسكا السويدي من ابتكار لقاح جديد مضاد لجميع متغيرات فيروس كورونا "كوفيد-19".

بالفيديو - "خلال ليلة رأس السنة".. قوى الأمن: دوريات رافقت المواطنين العائدين إلى منازلهم منعاً لحصول حوادث
05:23

بالفيديو - "خلال ليلة رأس السنة".. قوى الأمن: دوريات رافقت المواطنين العائدين إلى منازلهم منعاً لحصول حوادث


نشرت قوى الأمن الداخلي عبر منصة "اكس" مقطعاً مصوراً، وقالت: "قوى الأمن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم في إحدى الإجراءات الناجحة التي تم اتخاذها ليلة رأس السنة، من خلال تسيير دوريات على الاوتوستراد الساحلي لتخفيف سرعة السائقين منعا لحصول حوادث، علماً أنه لم يسقط اي قتيل جراء حوادث السير في هذه اللّيلة".

05:23

بالفيديو - "خلال ليلة رأس السنة".. قوى الأمن: دوريات رافقت المواطنين العائدين إلى منازلهم منعاً لحصول حوادث


نشرت قوى الأمن الداخلي عبر منصة "اكس" مقطعاً مصوراً، وقالت: "قوى الأمن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم في إحدى الإجراءات الناجحة التي تم اتخاذها ليلة رأس السنة، من خلال تسيير دوريات على الاوتوستراد الساحلي لتخفيف سرعة السائقين منعا لحصول حوادث، علماً أنه لم يسقط اي قتيل جراء حوادث السير في هذه اللّيلة".

مع بداية السنة الجديدة.. اليكم تفاصيل حالة الطقس
Play
04:25

مع بداية السنة الجديدة.. اليكم تفاصيل حالة الطقس

يشهد طقس لبنان استقراراً في الأحوال الجوية مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة.
وتلي هذا الاستقرار تقلبات جوية، إذ يتراوح الطقس بين الصحو واحتمال تساقط امطار محليّة خفيفة، بدءاً من الثلاثاء لغاية الجمعة.

04:25

مع بداية السنة الجديدة.. اليكم تفاصيل حالة الطقس

يشهد طقس لبنان استقراراً في الأحوال الجوية مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة.
وتلي هذا الاستقرار تقلبات جوية، إذ يتراوح الطقس بين الصحو واحتمال تساقط امطار محليّة خفيفة، بدءاً من الثلاثاء لغاية الجمعة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024