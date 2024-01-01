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إبتكار لقاح مضاد لجميع متغيرات فيروس كورونا
إبتكار لقاح مضاد لجميع متغيرات فيروس كورونا
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إبتكار لقاح مضاد لجميع متغيرات فيروس كورونا

منوعات

2024-01-01 | 07:22
إبتكار لقاح مضاد لجميع متغيرات فيروس كورونا
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Aljadeed
إبتكار لقاح مضاد لجميع متغيرات فيروس كورونا

تمكن علماء من معهد كارولينسكا السويدي من ابتكار لقاح جديد مضاد لجميع متغيرات فيروس كورونا "كوفيد-19".

ونشرت مجلة "bioRxiv" تفاصيل الابتكار الجديد الذي توصل له العلماء بعدما أشركوا في تجاربهم 24 شخصا أعمارهم فوق 64 عاما سبق لهم أن تلقوا 4-5 جرعات من لقاح مضاد للفيروس.
أثبتت نتائج هذه الاختبارات الفعالية العالية للقاح الجديد ضد المتغيرات المتحورة للفيروس، ليس فقط ضد المتغير XBBبل كذلك ضد المتغيرات الجديدة والتي من بينها BA.2.86.
يأتي ذلك في إطار مساعي العلماء لتعويض عدم قدرة اللقاحات السابقة على الحماية المطلوبة ضد متحور "أوميكرون" والمتغيرات الجديدة، حيث أن اللقاحات السابقة كانت مصممة للفيروس الأصلي، أما اللقاح المبتكر حديثا فهو موجه بالدرجة الأولى ضد متحور "أوميكرون" الذي يختلف تماما عن السلالة الأصلية للفيروس.
يشار إلى أن اللقاحات المنتشرة حاليا تعتبر فعالة ضد الفيروس الأصلي SARS-CoV-2 وكذلك ضد متحور "أوميكرون"، لكن تفرعه إلى عدد من المتغيرات، دفع العلماء إلى ابتكار لقاح جديد.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد رفعت تصنيف متحور كورونا الجديد "جي-إن-1" إلى "مثير للاهتمام"، وذلك بعد أن صنفته في وقت سابق على أنه جزء فرعي من السلالة الأم "بي-أي-.2.86".
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن منظمة الصحة العالمية مناشدتها للمواطنين باتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من العدوى والأمراض الخطيرة باستخدام الأدوات المتاحة، على رأسها الكمامة بعد تصنيف الفيروس بأنه شديد العدوى وينتشر بسرعة فائقة.
يشار إلى أن إعلان الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد يتزامن مع تصاعده في عدد من بلدان العالم بسرعة فائقة، مما أثار المخاوف من تكرار تجربة كوفيد-19.

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