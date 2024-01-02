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طقس متقلب يؤثر على لبنان.. اليكم التفاصيل
طقس متقلب يؤثر على لبنان.. اليكم التفاصيل
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طقس متقلب يؤثر على لبنان.. اليكم التفاصيل

منوعات

2024-01-02 | 02:09
طقس متقلب يؤثر على لبنان.. اليكم التفاصيل
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Aljadeed
طقس متقلب يؤثر على لبنان.. اليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان طقس متقلب بدءا من اليوم، حيث يتراوح الطقس بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة اجمالاً وثلوج خفيفة على الجبال العالية (+ ٢٠٠٠ متر) ويستمر لغاية يوم الجمعة المقبل.
يذكر أنه قد يطرأ تبدل كبير بالطقس في العاشر من الشهر الحالي خصوصا من ناحية انخفاض درجات الحرارة ومستوى تساقط الثلوج.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة: بين ١٣ و١٨ درجة ساحلا، بين ٥ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠متر
٢- الجو: غائم جزئياً بسحب عالية
٣- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س 
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس متقلب وغائم اجمالاً مع احتمال تساقط مطر خفيف ومحلي. درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و١٨ درجة ساحلا، بين ٥ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الخميس: الطقس متقلب وغائم اجمالاً مع احتمال تساقط مطر خفيف ومحلي. درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و١٨ درجة ساحلا، بين ٥ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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