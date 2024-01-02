طقس متقلب يؤثر على لبنان.. اليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان طقس متقلب بدءا من اليوم، حيث يتراوح الطقس بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة اجمالاً وثلوج خفيفة على الجبال العالية (+ ٢٠٠٠ متر) ويستمر لغاية يوم الجمعة المقبل.

يذكر أنه قد يطرأ تبدل كبير بالطقس في العاشر من الشهر الحالي خصوصا من ناحية انخفاض درجات الحرارة ومستوى تساقط الثلوج.