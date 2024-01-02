أسعار المحروقات: إرتفاع البنزين وإستقرار المازوت والغاز

يؤثر على لبنان طقس متقلب بدءا من اليوم، حيث يتراوح الطقس بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة اجمالاً وثلوج خفيفة على الجبال العالية (+ ٢٠٠٠ متر) ويستمر لغاية يوم الجمعة المقبل.

يذكر أنه قد يطرأ تبدل كبير بالطقس في العاشر من الشهر الحالي خصوصا من ناحية انخفاض درجات الحرارة ومستوى تساقط الثلوج.