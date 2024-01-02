أسعار المحروقات: إرتفاع البنزين وإستقرار المازوت والغاز

إندلعت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو، الثلاثاء، بعد يوم واحد فقط من زلزال عنيف بقوة 7.6 درجة دمر مساحات شاسعة من الساحل الغربي لليابان.
قال رياض باكرموم مدير الهيئة اليمنية للآثار والمتاحف الحكومية بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن إنه تم العثور على ثلاث مومياوات قديمة شرقي حضرموت في أول كشف أثري من نوعه بالمحافظة الغنية بالنفط.
يؤثر على لبنان طقس متقلب بدءا من اليوم، حيث يتراوح الطقس بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة اجمالاً وثلوج خفيفة على الجبال العالية (+ ٢٠٠٠ متر) ويستمر لغاية يوم الجمعة المقبل. يذكر أنه قد يطرأ تبدل كبير بالطقس في العاشر من الشهر الحالي خصوصا من ناحية انخفاض درجات الحرارة ومستوى تساقط الثلوج.