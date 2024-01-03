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مفاجأة &quot;غير متوقعة&quot; ... بالفيديو - ثعبان كبير داخل صندوق طماطم
مفاجأة "غير متوقعة" ... بالفيديو - ثعبان كبير داخل صندوق طماطم
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مفاجأة "غير متوقعة" ... بالفيديو - ثعبان كبير داخل صندوق طماطم

منوعات

2024-01-03 | 02:34
مفاجأة "غير متوقعة" ... بالفيديو - ثعبان كبير داخل صندوق طماطم
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Aljadeed
مفاجأة "غير متوقعة" ... بالفيديو - ثعبان كبير داخل صندوق طماطم

مفاجأة "غير متوقعة" ... بالفيديو - ثعبان كبير داخل صندوق طماطم

اكتشف عامل في مركز لتوزيع الفاكهة والخضراوات في أونتاريو بكندا مؤخرا ثعباناً كبير الحجم داخل صندوق من الطماطم الخضراء، وصل من المكسيك.

وقال مركز تورونتو للحياة البرية في منشور على إنستغرام، إن موظفا في محطة لتوزيع الفواكه والخضراوات يُدعى تروي، اتصل بالخط الساخن الخاص بالمركز، طلبا للمساعدة، عندما فتح صندوقا من الطماطم، وصُدم بوجود ثعبان.

وبحسب سكاي نيوز ، يبدو أن الثعبان الذي تم تصنيفه على أنه من نوع "القط"، قد اختبأ مع الخضراوات التي شحنت من المكسيك إلى كندا.

وأضاف مركز الحياة البرية: "الثعبان بصحة جيدة، ويعمل فريقنا حاليا على خطة لإعادة هذا المسافر إلى بيئته الأصلية".

 
 

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