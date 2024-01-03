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العاصفة &quot;هينك&quot; تتسبب بفيضانات وإضطراب المواصلات في بريطانيا
العاصفة "هينك" تتسبب بفيضانات وإضطراب المواصلات في بريطانيا
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العاصفة "هينك" تتسبب بفيضانات وإضطراب المواصلات في بريطانيا

منوعات

2024-01-03 | 08:48
العاصفة "هينك" تتسبب بفيضانات وإضطراب المواصلات في بريطانيا
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Aljadeed
العاصفة "هينك" تتسبب بفيضانات وإضطراب المواصلات في بريطانيا

صدرت مئات التحذيرات من حدوث فيضانات في المملكة المتحدة، الأربعاء، بعد رياح قوية وأمطار ضربت أجزاء واسعة من البلاد، متسببة بتعطل رحلات وانقطاع للتيار الكهربائي.

وسُجلت أقوى رياح رافقت العاصفة "هينك" بعد ظهر الثلاثاء، في "آيل أوف وايت"، قبالة الساحل الجنوبي لبريطانيا، حيث وصلت سرعة الرياح 151 كلم بالساعة.
وبلغت سرعة الرياح 130 كلم في مطار "إيكزيتر" على الساحل الجنوبي في "ديفون"، بحسب وكالة الأرصاد الجوية.
وأعلنت شرطة "غلوسترشير" بغرب بريطانيا مقتل رجل في الخمسينات من العمر عندما سقطت شجرة على سيارته خلال العواصف قرب "سيرنسيستر".
وقالت وكالة الأرصاد صباح الأربعاء، إنها أصدرت 294 تحذيرا من حدوث فيضانات، في مناطق يتوقع أن تشهد فيضانات، و341 تحذيرا لمناطق يُمكن أن تشهد فيضانات، في بريطانيا.
وتم إجلاء العديد من الاهالي من مراكب يقيمون فيها وبيوت متنقلة في نهر "نيني" قرب "نورثامبتون" على بعد 112 كلم شمال لندن، بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وصدرت ثمانية تحذيرات و32 إنذارا من فيضانات في "ويلز"، وتحذيرا من فيضان قوي ما يشير إلى خطر على الأرواح، بحسب هيئة "الموارد الطبيعية لويلز".
وبحسب "مؤسسة شبكات الطاقة" التي تضم شركات لتزويد الغاز والكهرباء، انقطعت الكهرباء عن 10 آلاف مشترك .
وقالت الشركة الوطنية المشغلة للطرق السريعة والطرق الرئيسية في بريطانيا إن العديد من الطرق أُغلقت بسبب الفيضانات.
وحذرت الهيئة من أنه مع توقع هطول المزيد من الأمطار في عدة مناطق خلال اليوم، ستظل بعض الطرق مغلقة لعدة ساعات.
كما حذرت شركات القطارات الركاب من تعطل الخدمات، بعد أن تسببت الرياح العاتية في اقتلاع أشجار وسقوطها على خطوط السكك الحديد.

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