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ظهور مذيعة إسرائيلية بمسدس خلال تقديمها نشرة الأخبار... وصورة توثق الحدث!
ظهور مذيعة إسرائيلية بمسدس خلال تقديمها نشرة الأخبار... وصورة توثق الحدث!
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ظهور مذيعة إسرائيلية بمسدس خلال تقديمها نشرة الأخبار... وصورة توثق الحدث!

منوعات

2024-01-03 | 10:53
ظهور مذيعة إسرائيلية بمسدس خلال تقديمها نشرة الأخبار... وصورة توثق الحدث!
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Aljadeed
ظهور مذيعة إسرائيلية بمسدس خلال تقديمها نشرة الأخبار... وصورة توثق الحدث!

ظهرت مقدمة الأخبار ليتال شيمش، مذيعة قناة 14 الإسرائيلية، داخل استديوهات التلفزيون وهي تحمل مسدسًا خلال تقديم نشرة الأخبار، دون معرفة الأسباب

 

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