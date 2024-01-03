ظهور مذيعة إسرائيلية بمسدس خلال تقديمها نشرة الأخبار... وصورة توثق الحدث!

سجلت السويد، الأربعاء، أدنى درجة حرارة منذ 25 عاما في شهر كانون الثاني على أراضيها حيث بلغت 43.6 درجة مئوية تحت الصفر في أقصى الشمال، وهي موجة برد تؤثر أيضا على فنلندا والنروج المجاورتين.
صدرت مئات التحذيرات من حدوث فيضانات في المملكة المتحدة، الأربعاء، بعد رياح قوية وأمطار ضربت أجزاء واسعة من البلاد، متسببة بتعطل رحلات وانقطاع للتيار الكهربائي.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال الأيام الماضية بخبر إلقاء شرطة بابل القبض على أشخاص امتهنوا سرقة الحمير وذبحها وبيع لحومها لأحد المطاعم في وسط مدينة الحلة.