ظهور مذيعة إسرائيلية بمسدس خلال تقديمها نشرة الأخبار... وصورة توثق الحدث!

سجلت السويد، الأربعاء، أدنى درجة حرارة منذ 25 عاما في شهر كانون الثاني على أراضيها حيث بلغت 43.6 درجة مئوية تحت الصفر في أقصى الشمال، وهي موجة برد تؤثر أيضا على فنلندا والنروج المجاورتين.