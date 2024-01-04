بالفيديو - متهم ينقضّ على قاضية خلال محاكمته

فاجأ متهم قاضية وانقض عليها أثناء حديثها خلال جلسة محاكمة في ولاية نيفادا الأميركية، حسبما كشف مقطع فيديو التقطته كاميرات القاعة.

وفي التفاصيل فان القاضية في محكمة مقاطعة كلارك ماري كاي هولثوس رفضت الإفراج بكفالة عن المتهم ديبرا ريدين.

وكان محامي المتهم يطلب الإفراج عن موكله بكفالة مع وضعه تحت المراقبة، لكن القاضية قالت: "أعتقد أن الوقت قد حان ليتذوق شيئا آخر".

وبينما كانت القاضية تتحدث، باغتها المتهم بهجوم غير متوقع، إذ طار في الهواء وقفز فوق الطاولة التي أمامها وانقض عليها بحركة مفاجئة.

الى ذلك قالت وسائل إعلام أميركية إن القاضية ومساعدها أصيبا في الواقعة، ونقل الأخير فقط إلى المستشفى.

وفي المقابل، اتهم ريدن بمحاولة الضرب مما أدى إلى أذى جسدي كبير، وهي التهمة ذاتها التي كان يحاكم عليها في الأساس، ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة الخميس.

وقالت المحكمة في بيان قدمته لمحطة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "إننا نشيد بالأعمال البطولية التي قام بها موظفونا، ومسؤولو إنفاذ القانون، والآخرين الذين أخضعوا المتهم".

وتابعت: "تظل المحكمة ملتزمة بقاعات محكمة وآمنة. نحن نراجع جميع بروتوكولاتنا وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية القضاء والجمهور وموظفينا".