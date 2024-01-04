الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد ربع قرن على اختفائه ... لص يعيد ديكاً ذهبياُ سرقه من قرية فرنسية
بعد ربع قرن على اختفائه ... لص يعيد ديكاً ذهبياُ سرقه من قرية فرنسية
A-
A+

بعد ربع قرن على اختفائه ... لص يعيد ديكاً ذهبياُ سرقه من قرية فرنسية

منوعات

2024-01-04 | 02:14
بعد ربع قرن على اختفائه ... لص يعيد ديكاً ذهبياُ سرقه من قرية فرنسية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد ربع قرن على اختفائه ... لص يعيد ديكاً ذهبياُ سرقه من قرية فرنسية

بعد ربع قرن على اختفائه ... لص يعيد ديكاً ذهبياُ سرقه من قرية فرنسية

أعلن مصدر قضائي فرنسي الثلاثاء الماضي أن لصا أعاد ديكا ذهبيا زخرفيا سُرق من قرية فرنسية، كاشفا لغز اختفائه الغامض قبل ما يقرب من ربع قرن.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية ، كان الديك الصغير المطلي بالحديد سُرق في أبريل 1999 من أعلى صليب كاثوليكي خارجي في قرية بيسان، البالغ عدد سكانها 5500 نسمة والواقعة بين مدينتي بيزييه وآغد في جنوب غرب فرنسا.

وظل السكان المحليون لسنوات يتساءلون حول مكان وجود الديك المفقود، إلى أن أُرسل الطائر المعدني في طرد إلى المؤرخ ميشال ساباتيري.

وكان ساباتيري غذى اللغز لدى الجمهور من خلال الكتابة عنه في الصحف وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وعندما استلم التمثال في نوفمبر، أبلغ ساباتيري مكتب رئيس البلدية، الذي أبلغ بدوره المدعي العام في بيزييه رافاييل بالان.

وتعرّفت الشرطة بسرعة على اللص، ويرجع ذلك في الغالب إلى أنه دفع ثمن الطرود البريدية ببطاقته الائتمانية، على ما قال رئيس بلدية بيسان ستيفان بيبان بونيه لوكالة فرانس برس.

وقال بالان إنه عندما واجهته الشرطة، اعترف اللص بأنه أخذ الديك الصغير في ليلة كان يشارك فيها بحفلة تخللها شرب كحول.

 

الى ذلك أشار المدعي العام إلى إنه بمجرد أن أفاق، شعر بالخجل الشديد من فعلته إلى حدّ لم يجرؤ على إعادة الديك الزخرفي، فأخفاه في قبو منزله.

وبعد مرور ما يقرب من ربع قرن، وجد الرجل، وهو حالياً في أواخر الأربعينيات من عمره، الديك الصغير في القبو وقرر أن الوقت حان لإعادته.

وقال رئيس بلدية بيسان إن ديك الرياح هذا سيعاد إلى الصليب الحديدي في احتفال سيقام لاحقاً، لكنه سيكون هذه المرة "ملتصقاً بشكل جيد للغاية بحيث لا يمكنه الطيران بعيداً مرة أخرى".

وبدا رئيس البلدية مستعدا للتسامح مع ما قال إنه "ربما طيش شبابي"، لكنه قال إنه سيذكّر الناس خلال الحفلة المقبلة بأن القطع مثل الديك الصغير كانت جزءا من تراث القرية، الذي "ربما لا تكون له قيمة كبيرة ولكنه ملك للجميع".

ورفض المدعي العام الكشف عن هوية اللص، الذي ليس لديه ما يخشاه لأن قانون التقادم في فرنسا (ست سنوات للسرقات البسيطة)، يجعله في مأمن من الملاحقة القضائية.

اقرأ ايضا في منوعات

استرالية ستينية تسعى للحمل من زوجها المتوفى.. أقنعت القضاء بأنها وزوجها كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاته مؤخراً
Play
03:13

استرالية ستينية تسعى للحمل من زوجها المتوفى.. أقنعت القضاء بأنها وزوجها كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاته مؤخراً

بات في استطاعة امرأة أسترالية تبلغ من العمر 62 عاماً جمع الحيوانات المنوية من زوجها المتوفى، بعد أن أقنعت القضاء بأنها وزوجها كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاته.

03:13

استرالية ستينية تسعى للحمل من زوجها المتوفى.. أقنعت القضاء بأنها وزوجها كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاته مؤخراً

بات في استطاعة امرأة أسترالية تبلغ من العمر 62 عاماً جمع الحيوانات المنوية من زوجها المتوفى، بعد أن أقنعت القضاء بأنها وزوجها كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاته.

بالفيديو - طائرة انقلبت كرة نار ثم رماداً ونجاة ركابها باعجوبة
02:43

بالفيديو - طائرة انقلبت كرة نار ثم رماداً ونجاة ركابها باعجوبة

بالفيديو - طائرة انقلبت كرة نار ثم رماداً ونجاة ركابها باعجوبة

02:43

بالفيديو - طائرة انقلبت كرة نار ثم رماداً ونجاة ركابها باعجوبة

بالفيديو - طائرة انقلبت كرة نار ثم رماداً ونجاة ركابها باعجوبة

ولادة طفلتين توأمين في سنتين مختلفتين!
Play
02:18

ولادة طفلتين توأمين في سنتين مختلفتين!

ولادة طفلتين توأمين في سنتين مختلفتين!

02:18

ولادة طفلتين توأمين في سنتين مختلفتين!

ولادة طفلتين توأمين في سنتين مختلفتين!

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024