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ولادة طفلتين توأمين في سنتين مختلفتين!
ولادة طفلتين توأمين في سنتين مختلفتين!
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ولادة طفلتين توأمين في سنتين مختلفتين!

منوعات

2024-01-04 | 02:18
ولادة طفلتين توأمين في سنتين مختلفتين!
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Aljadeed
ولادة طفلتين توأمين في سنتين مختلفتين!

ولادة طفلتين توأمين في سنتين مختلفتين!

ستحتفل فتاتان توأمان في كرواتيا بعيد ميلادهما في تاريخين مختلفين بعد ولادتهما بفارق دقيقة واحدة فقط، ولكن في سنتين مختلفتين، وفق ما أفاد أحد المستشفيات امس .

فقد وُلدت إحدى الفتاتين عند الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي يوم 31 كانون الاول  2023، والأخرى بعد دقيقة واحدة عند منتصف الليل بتاريخ الأول من كانون الثاني 2024، وفق ما أفاد مسؤول لوكالة "فرانس برس" في مستشفى بمدينة سبليت الساحلية حيث وُلدت الطفلتان.

وقال رئيس قسم أمراض الفترة المحيطة بالولادة في المستشفى دامير رويي لوسائل إعلام محلية "إنه حقاً وضع غير عادي".

وإذ ذكّر بأنه شهد خلال مسيرته ولادة توائم في يومين مختلفين، قال إنها المرة الأولى في حياته المهنية التي يرى فيها توأمين يولدان في سنتين مختلفتين.

ولفت إلى أن هذا الفارق الضئيل يعني أن الأسرة ستحتفل بعيد ميلاد إحدى الفتاتين في ليلة رأس السنة والأخرى في يوم رأس السنة.

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