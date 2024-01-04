بالفيديو - طائرة انقلبت كرة نار ثم رماداً ونجاة ركابها باعجوبة

توالت الأحداث على اليابان منذ بدء العام الجديد فبينما انشغل العالم بأخبار الزلزال المرعب الذي ضرب البلاد جاء حادث اصطدام الطائرتين.

فقد انتشرت فيديوهات كثيرة للحادثتين إلا أن مقطعاً جديداً صوّر خلال ساعات الليل كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت لقطات جوية لمشهد ما بعد الاصطدام بين رحلة الخطوط الجوية اليابانية رقم 516 وطائرة خفر السواحل اليابانية JA722A الطائرة المنكوبة، مشهداً مرعباً فعلاً، ظهرت فيه بقايا الطائرة المحطمة بعدما احترقت، وانقلب هيكلها رماداً وكأنها طحنت طحناً عنيفاً.

وتبين أن النيران اندلعت في طائرة الخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو، لتنقلب المركبة إلى كرة نار ثم رماد مطحون.

الى ذلك وفيما تمكّن الطيارون الذين أوقفوا الطائرة بشكل آمن ومعهم المضيفات من توجيه الركاب المذعورين باستخدام مكبرات الصوت عندما لم يعمل نظام الإعلان على متن الطائرة أثناء الإخلاء دون التسبب في أي إصابات.

يشار إلى أن هذا الحادث أتى بعد يوم واحد فقط من زلزال عنيف بقوة 7.6 درجة دمر مساحات شاسعة من الساحل الغربي لليابان، واصطدمت فيه الطائرة اليابانية المشتعلة بطائرة تابعة لخفر السواحل بينما كانت تسير على المدرج، وأدى الاصطدام إلى اشتعال النيران في الطائرة ومقتل 4 أشخاص.

وتم إجلاء جميع الركاب من الطائرة المشتعلة في مطار طوكيو بسلام.