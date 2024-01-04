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استرالية ستينية تسعى للحمل من زوجها المتوفى.. أقنعت القضاء بأنها وزوجها كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاته مؤخراً
استرالية ستينية تسعى للحمل من زوجها المتوفى.. أقنعت القضاء بأنها وزوجها كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاته مؤخراً
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استرالية ستينية تسعى للحمل من زوجها المتوفى.. أقنعت القضاء بأنها وزوجها كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاته مؤخراً

منوعات

2024-01-04 | 03:13
استرالية ستينية تسعى للحمل من زوجها المتوفى.. أقنعت القضاء بأنها وزوجها كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاته مؤخراً
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Aljadeed
استرالية ستينية تسعى للحمل من زوجها المتوفى.. أقنعت القضاء بأنها وزوجها كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاته مؤخراً

بات في استطاعة امرأة أسترالية تبلغ من العمر 62 عاماً جمع الحيوانات المنوية من زوجها المتوفى، بعد أن أقنعت القضاء بأنها وزوجها كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاته.

وبحسب ما نقلت "العربية .نت" عن وثائق قانونية، فقد بدأ الزوجان بالتفكير في إنجاب طفل آخر بعد وفاة ابنهما البالغ 31 عاماً في حادث سيارة في عام 2019.

وقبل ست سنوات من ذلك، غرقت ابنتهما البالغة 29 عاماً خلال رحلة صيد.

وبسبب هاتين الحادثتين المأساويتين، بدأ الزوجان في التحقق مما إذا كان من الممكن استخدام الحيوانات المنوية للزوج الذي كان يبلغ حينها من العمر 61 عاماً في تلقيح اصطناعي.

وبعد وفاة الزوج في منزله في 17 ديسمبر الماضي، طلبت زوجته - التي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية - من مشرحة المستشفى جمع حيواناته المنوية وتخزينها.

لكن المستشفى تباطأ في تنفيذ الطلب، بحسب وثائق قانونية، ما اضطر المرأة إلى طلب أمر عاجل في المحكمة العليا في غرب أستراليا في هذا الاتجاه.

ويقول الباحثون إن المدة المثالية لجمع الأنسجة التناسلية لا تتعدى يوماً أو يومين من الوفاة.

وسمحت القاضية فيونا سيوارد بجمع الحيوانات المنوية وتخزينها، لكنها قالت إن هناك حاجة إلى أوامر قضائية منفصلة قبل استخدامها في التخصيب.

وقد أُصدر الأمر في 21 كانون الأول ، لكن جرى إعلام العامة فيه أخيراً.

ورغم أن الأمر غير معتاد، إلا أنه ليس من المستغرب أن تُجمع الحيوانات المنوية من الشركاء المتوفين في أستراليا.

في حزيران عام  2023، مُنحت امرأة أسترالية الإذن باستعادة الحيوانات المنوية من زوجها البالغ من العمر 29 عاماً، والذي قيل إنه توفي بعد قطع شريان في زجاج نافذة مكسورة.

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