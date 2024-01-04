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&quot;معجزة&quot; أغرب من الخيال حدثت لصياد في المحيط.. إليكم التفاصيل
"معجزة" أغرب من الخيال حدثت لصياد في المحيط.. إليكم التفاصيل
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"معجزة" أغرب من الخيال حدثت لصياد في المحيط.. إليكم التفاصيل

منوعات

2024-01-04 | 11:26
"معجزة" أغرب من الخيال حدثت لصياد في المحيط.. إليكم التفاصيل
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"معجزة" أغرب من الخيال حدثت لصياد في المحيط.. إليكم التفاصيل

أُنقذ صياد نيوزيلندي بعد أن أمضى ما يقرب من 24 ساعة في المحيط قبل استخدام انعكاس الشمس على ساعته لجذب الانتباه، في ما وصفته الشرطة، الخميس، بأنه "معجزة".

وقال رقيب الشرطة ويل هاميلتون إنه في إحدى مراحل محنته، سبحت سمكة قرش بالقرب من الصياد "لتشمّه".
وكان الرجل في رحلة صيد بمفرده عندما سقط في البحر، بعد أن اصطاد سمكة مارلن قبالة شبه جزيرة كورومانديل على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا الثلاثاء.
وقال هاميلتون إن التيارات جرّته بعيداً، ولم يتمكن من العودة إلى قاربه.
وأضاف: "لقد تحمّل ليلة باردة في المحيط، وكان منهكاً للغاية لدرجة أنه لم يتمكن من الاستمرار في السباحة. وخلال فترة وجوده في الماء، جاءت سمكة قرش حتى لتشمّه، قبل أن تغادر".
وبعد ظهر الأربعاء، لاحظ 3 رجال يقومون بالصيد في المنطقة انعكاساً غير عادي في الماء.
وقال هاميلتون: "لقد قرروا التحقق من الأمر، واكتشفوا زميلاً صياداً يحاول يائساً لفت انتباههم باستخدام انعكاس الشمس على ساعته".
وتابع قائلاً: "بقاء الصياد على قيد الحياة بعد هذه المحنة معجزة مطلقة".
واعتبر هاميلتون أنه "لولا الإجراءات السريعة التي قام بها الرجال الثلاثة الذين استعادوه، لكان من المؤكد أن النهاية ستكون مأسوية".

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