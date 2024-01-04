نتيجة دعوات المقاطعة.. ماكدونالدز تقرّ بتأثر أعمالها في الشرق الأوسط

وذكر كيمبكزينسكي في رسالة نشرها الخميس على موقع "لينكد إن"، أن شركته تعاني من "تأثير تجاري ملموس في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب بين "إسرائيل" وحماس".الشركة الأميركية صاحبة سلسلة مطاعم البرغر أصبحت هدافاً لدعوات المقاطعة خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن أظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي متاجر حاصلة على امتياز في "إسرائيل" تقدم وجبات الطعام للجنود.لكن الشركة نفسها أكدت في بيان أنها بشكل قاطع لا تمول أو تدعم "أي طرف من أطراف الصراع"، كما أن مشغلو "ماكدونالدز" في دول من بينها مصر والسعودية وماليزيا وباكستان أكدوا إن هذه التصرفات لا تعكس وجهات نظرهم الخاصة.