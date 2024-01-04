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في هذه الدول.. كارفور لن تبيع منتجات بيبسيكو
في هذه الدول.. كارفور لن تبيع منتجات بيبسيكو
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في هذه الدول.. كارفور لن تبيع منتجات بيبسيكو

منوعات

2024-01-04 | 15:43
في هذه الدول.. كارفور لن تبيع منتجات بيبسيكو
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Aljadeed
في هذه الدول.. كارفور لن تبيع منتجات بيبسيكو

أخطرت سلسلة متاجر كارفور عملاءها في أربع دول أورببة أنها لن تبيع منتجات شركة بيبسيكو مثل مشروبي بيبسي وسيفن أب ورقائق البطاطا ليز لأنها أصبحت باهظة الثمن، وذلك في أحدث سجال بين متاجر البيع بالتجزئة وعمالقة الأغذية العالميين بسبب الأسعار.

وقال متحدث باسم سلسلة المتاجر الفرنسية للبيع بالتجزئة إنه اعتبارا من الخميس ستُوضع لافتة عند أرفف منتجات شركة بيبسيكو في متاجر كارفور في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا مكتوب عليها "لم نعد نبيع هذه العلامة التجارية بسبب زيادات الأسعار غير المقبولة".
ووُضعت اللافتات بالفعل على أرفف في متجر كارفور في الحي السادس عشر الراقي بباريس حيث أثنى العملاء على نطاق واسع بالتحرك.
وكانت بيبسيكو قالت في تشرين الأول إنها تخطط لزيادات "متواضعة" في الأسعار هذا العام مع استمرار زيادة الطلب على الرغم من الزيادات، مما أدى إلى رفعها توقعاتها للأرباح في 2023 لثالث مرة على التوالي.
وذكر المتحدث باسم كارفور أن من غير الواضح ما إذا كانت منتجات بيبسيكو الموجودة بالفعل على أرفف كارفور سيجري سحبها أم لا، مضيفا أن كارفور لا يمكنها منع المتسوقين من شراء هذه المنتجات المعروضة للبيع.

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