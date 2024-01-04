بعد غياب إستمر عقوداً.. أميركا تحاول العودة إلى القمر

ومن المقرر إطلاق مركبتي الهبوط لشركتي "أستروبوتيك تكنولوجي"، التي يقع مقرها في بيتسبرغ، و"إنتويتف ماشينز" التي يقع مقرها في هيوستن، من فلوريدا هذا الشهر والشهر المقبل على الترتيب، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".ويأتي هذا في إطار الجهود التي تدعمها "ناسا" لبدء رحلات تجارية إلى القمر، حيث تركز وكالة الفضاء الأميركية على إرسال رواد فضاء إلى هناك.وبرنامج "أبولو"، هو برنامج للفضاء دعمته "ناسا"، وكان يهدف لوصول وهبوط البشر على سطح القمر.وخلال مهمة "أبولو 17" عام 1972، آخر مرة سار فيها البشر على سطح القمر، جمع رائدا الفضاء الأميركيان هاريسون شميت ويوجين سيرنان نحو 110.4 كيلوغرام من عينات التربة والصخور وعادا بها إلى الأرض لمزيد من الدراسة.