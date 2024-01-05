طبيب يوضح كيفية التمييز بين الكدمات والكسور لدى الأطفال

وقال ساوتينكو، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في حال شعر الطفل بتورم شديد وضعف في حركة المفصل، وألم شديد، ففي مثل هذه الحالات يجب تثبيت الطرف واستشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن".وأوضح الطبيب أنه إذا كان هناك حركة وتورم وألم طفيف، فيمكن ترك الطفل بمفرده وإعطائه وضعية مرتفعة ووضع الثلج في الساعات الأولى بعد الإصابة.وفي الوقت نفسه، بحسب الاختصاصي، إذا كان هناك شك في أن هذا قد يكون كسرا، فمن الأفضل استشارة الطبيب، مضيفا أنه دون فحص بالأشعة السينية، يصعب حتى على المتخصص التمييز بين الكدمة الشديدة والكسر، لأن أعراض هاتين الظاهرتين متشابهة إلى حد كبير.