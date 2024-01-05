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تسلا تعتزم إصلاح 1.62 مليون سيارة في هذا البلد
تسلا تعتزم إصلاح 1.62 مليون سيارة في هذا البلد
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تسلا تعتزم إصلاح 1.62 مليون سيارة في هذا البلد

منوعات

2024-01-05 | 06:38
تسلا تعتزم إصلاح 1.62 مليون سيارة في هذا البلد
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Aljadeed
تسلا تعتزم إصلاح 1.62 مليون سيارة في هذا البلد

قالت الهيئة الوطنية المنظمة للسوق في الصين، الجمعة، إن شركة "تسلا" بدأت استدعاء 1.62 مليون سيارة، بعضها من طرازات "موديل إس" و"موديل إكس" و"موديل 3" و"موديل واي" في الصين.

وتأتي عملية الاستدعاء في ثاني أكبر سوق لشركة "تسلا" بعد عمليتين مماثلتين قامت بهما الشركة في الولايات المتحدة في كانون الأول.
وذكرت الهيئة في بيان أن شركة "تسلا" يمكنها تحديث السيارات عن بعد لإصلاح المشكلات التي طرأت عليها.
وتُصنف هذه الخطوة على أنها استدعاء بموجب اللوائح الصينية.
وستجري شركة صناعة السيارات الأميركية تحديثا عن بعد لنحو 1.61 مليون سيارة.
وقالت الهيئة إن بعض هذه السيارات من طرازي "إس" و"إكس" المستوردين بالإضافة إلى سيارات صينية الصنع من طرازي "3" و"واي" المصنوعة في الفترة من 2014 إلى 2023.
وبشكل منفصل، ستجري الشركة تحديثا للبرامج لنحو 7538 سيارة من طرازي "إس" و"إكس" لإصلاح مشكلة الأبواب التي يمكن فتحها في حالة وقوع حوادث.
وفي الولايات المتحدة، بدأت شركة تسلا استدعاء أكثر من مليوني سيارة لتثبيت إجراءات حماية جديدة في نظام السائق الآلي، بعد مخاوف تتعلق بالسلامة أشارت إليها هيئة منظمة اتحادية.
كما استدعت الشركة ما يزيد قليلا على 120 ألف سيارة من طرازي "إس" و"إكس" في الولايات المتحدة، بسبب خطر فتح الأبواب في حالة وقوع حوادث.

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