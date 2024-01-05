كيف يحقق شرب المياه على الريق فوائد كثيرة؟

ويعتقد أن شرب الماء على الريق يوفر الكثير من الفوائد الصحية الإضافية للجسم

لكن من الجدير بالذكر أن شرب الماء طوال اليوم مهم للحفاظ على رطوبة الجسم والوقاية من الجفاف

نذكر تاليًا بعض فوائد شرب الماء على الريق وخلال اليوم:

1 المساعدة على فقدان الوزن، إذ يقلل شرب الماء على الريق من استهلاك الطعام.

2 تعزيز القدرات العقلية، بسبب تأثير شرب الماء بكميات كافية إيجابيًا على وظائف الدماغ.

3 تزويد الجسم بالماء قبل أي مشروب آخر، إذ أن بعض الأشخاص يستيقظون صباحًا وهم يشعرون بجفاف الحلق.

4 تعزيز صحة البشرة وزيادة نضارتها ومرونتها، إذ أن الماء يساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة.

5 تعزيز وظائف أعضاء الجسم الأخرى، مثل الكلى والعظام والمفاصل.