بالفيديو - إمام مسجد يفارق الحياة أثناء سجوده في الصلاة... وهذا ما حصل

وأظهر المقطع إمام المسجد وهو يقف في مقدمة المصلين ويصلي بهم، وأثناء سجوده تأخر ليتفاجأ المصلين بوفاته.
ولقي المقطع تفاعلا كبيراً، معلقين بأنها حسن الخاتمة له متمنين أن يكتب الله لهم نفس اللحظة.
لحظة وفاة إمام مسجد في أندونيسيا وهو ساجد.
الإمام (شمس البحري) صلى بالناس في مسجد (العلا) فسجد سجدته الأخيرة في مدينة (باليكبابان)، وقال مرتادو الجامع للإعلام بأن شمس كان شخص فاضل حافظ للقرآن واختار الله له حسن الخاتمة بالموت وهو ساجد.
دعواتكم له بالرحمةpic.twitter.com/vLcu3H8Dgx
— إياد الحمود (@Eyaaaad) January 5, 2024
لحظة وفاة إمام مسجد في أندونيسيا وهو ساجد.
الإمام (شمس البحري) صلى بالناس في مسجد (العلا) فسجد سجدته الأخيرة في مدينة (باليكبابان)، وقال مرتادو الجامع للإعلام بأن شمس كان شخص فاضل حافظ للقرآن واختار الله له حسن الخاتمة بالموت وهو ساجد.
دعواتكم له بالرحمةpic.twitter.com/vLcu3H8Dgx
يعتبر شرب الماء ضروريًا للحفاظ على صحة الجسم، إذ أنه يساهم في نقل العناصر الغذائية إلى الخلايا وتنظيم درجة حرارة الجسم
ألغت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إقلاعها، اليوم الخميس، بسبب هروب قطة من صاحبها، وسيتم إدراج الراكب على القائمة السوداء من قبل الشركة.
إستعاد رجل الأعمال الهندي غوتام أداني، الجمعة، صدارة أثرياء آسيا بحسب تصنيف بلومبرغ لأصحاب المليارات في العالم، بعد سنة على هبوط أسهم مجموعته في البورصة إثر مزاعم بالاحتيال.