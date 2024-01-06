بالفيديو - إمام مسجد يفارق الحياة أثناء سجوده في الصلاة... وهذا ما حصل

إستعاد رجل الأعمال الهندي غوتام أداني، الجمعة، صدارة أثرياء آسيا بحسب تصنيف بلومبرغ لأصحاب المليارات في العالم، بعد سنة على هبوط أسهم مجموعته في البورصة إثر مزاعم بالاحتيال.