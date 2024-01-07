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احترس من البرد... 6 مشروبات وأطعمة تحارب نزلات البرد!
احترس من البرد... 6 مشروبات وأطعمة تحارب نزلات البرد!
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احترس من البرد... 6 مشروبات وأطعمة تحارب نزلات البرد!

منوعات

2024-01-07 | 14:00
احترس من البرد... 6 مشروبات وأطعمة تحارب نزلات البرد!
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Aljadeed
احترس من البرد... 6 مشروبات وأطعمة تحارب نزلات البرد!

يعاني الكثيرون من نزلات البرد، سواءً في فصل الشتاء أو حتى في باقي فصول السنة. وقد تكون نزلات الصيف أشد سوءاً وأكثر ضرراً من نزلات الشتاء. لذلك، من المهم أن يتضمن أسلوب حياتكِ وحياة أطفالكِ وعائلتكِ عناصر غذائية مفيدة، كالبروتينات والفيتامينات، بهدف التغلب على هذه النزلات التي تؤدي إلى شل حركتنا وفقدان شهيتنا.

وعليه، وضع الخبراء وعلماء التغذية قائمة بأفضل 6 أطعمة ومشروبات للتعامل مع نزلات البرد وأعراضها بالفصول كافة:

1- الشاي الأخضر

يتميز بأنه مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة، ويفضل شرب كوبين منه يومياً. ووجدت دراسة علمية نشرت في يوليو/تموز 2021، وشملت أكثر من 5 آلاف مشارك، أن الشاي الأخضر على وجه التحديد يحتوي على مضادات أكسدة فعالة تساعد جهاز المناعة في مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا. لذا، يُنصح بجعل شربه روتيناً يومياً في حياتكِ وحياة أسرتك.

2- حساء الدجاج الساخن

لا يوفر حساء الدجاج السوائل التي يحتاجها جسمك للمساعدة في محاربة الفيروسات فحسب، بل يقلل أيضاً من حدة وألم الالتهابات التي تترافق مع نزلات البرد، وتحديداً التهاب الحلق.

وحساء الدجاج مع الشعيرية غني جداً بالصوديوم والبوتاسيوم، والبروتين والزنك، وكلها عناصر يحتاجها جسمكِ لمقاومة الفيروسات. كما أن السوائل الدافئة بهذا الطبق الشهي تلطّف حلقك وتساعد في تخفيف احتقان الجيوب الأنفية.

3- الحمضيات

مثل الليمون والبرتقال والغريب فروت (الكريفون) وغيرها غنية جداً بفيتامين "سي" وهي أحد مضادات الأكسدة الأكثر فعالية في محاربة الإنفلونزا ونزلات البرد. كما تحتوي على مركبات "الفلافونويد" (Flavonoids) التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة لديكِ وأطفالكِ. لذلك، فإن من المهم جعل الحمضيات بأنواعها جزءاً من برنامجكِ الغذائي اليومي لتقوية جهاز المناعة لديكِ ولدى أفراد عائلتك.

4- شاي الزنجبيل

يشتهر بكونه واحداً من أفضل ما يجب تناوله لنزلات البرد، بفضل احتوائه على مادة كيميائية تسمى "سيسكيتيربينيس" (sesquiterpenes) التي تستهدف تحديداً فيروسات الأنف، وهي أكثر أنواع فيروسات الإنفلونزا شيوعاً وانتشاراً. كما يحتوي على مادة "غينغيرول" (gingerols) المضادة للالتهابات والفعالة في مكافحة العدوى.

ويمكنكِ إضافة ملعقتين من الزنجبيل المبشور إلى الشاي الأخضر وتناول هذا الخليط السحري لحل مشكلة نزلات البرد بشكل جذري وحاسم، وتذكري استخدام الزنجبيل الطازج بعيداً عن العبوات التجارية المعلبة التي تحتوي على القليل جداً من الزنجبيل الحقيقي.

5- الثوم

يحتوي على مادة " الأليسين" (alliin) وهو العنصر النشط في الثوم، ويحتوي على الكبريت الذي يعطي الثوم رائحته وطعمه المميزين. ولأن الأليسين مركب غير مستقر، فإنه يتحول بسرعة إلى مركبات الكبريت الأخرى المسؤولة عن خصائص الثوم الطبية. وتعزز هذه المركّبات استجابة خلايا الدم البيضاء في الجسم تجاه الفيروسات، وخصوصاً التي تسبب نزلات البرد أو الإنفلونزا.

ووجدت دراسة علمية أن الذين تناولوا حوالي 2.5 غرام من مستخلص الثوم لمدة 90 يوماً، لم يكن لديهم فقط مستويات أعلى من خلايا الجهاز المناعي، ولكن كانت لديهم أيضاً أعراض أقل ومقاومة أكثر لنزلات البرد والإنفلونزا.

6- الكُركُم

هو أحد التوابل المهمة والموجود في كل بيت تقريباً، ويحتوي على مادة "الكركمين" (curcumin) التي لها خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات والفيروسات، وهو فعال في مكافحة نزلات البرد. ويُنصح باستخدامه مع الفلفل الأسود الذي يساعد الجسم في امتصاصه بشكل أفضل.

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