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بالصور- كشف أثري جديد في مصر يتضمن أقنعة ذهبية
بالصور- كشف أثري جديد في مصر يتضمن أقنعة ذهبية
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بالصور- كشف أثري جديد في مصر يتضمن أقنعة ذهبية

منوعات

2024-01-08 | 01:50
بالصور- كشف أثري جديد في مصر يتضمن أقنعة ذهبية
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Aljadeed
بالصور- كشف أثري جديد في مصر يتضمن أقنعة ذهبية

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية امس عن كشف أثري جديد لعدد من المقابر يضم مومياوات وتوابيت وأقنعة ذهبية وتماثيل تراكوتا تعود للعصرين البطلمي والروماني، خلال عملية حفر في محافظة المنيا المصرية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي، إن بعثة أثرية إسبانية من جامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدنى القديم، نجحث في الكشف عن عدد من المقابر تعود للعصرين البطلمي والروماني، وعدد من المومياوات من العصر الروماني، وذلك خلال أعمال حفائرها بمنطقة البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا في صعيد مصر.

الى ذلك أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري أن المقابر التي تم اكتشافها من العصر الروماني تم العثور عليها في الناحية الشرقية من الجبانة العليا بالبهنسا، وهي مقابر ذات نمط جديد من الدفن حيث تتكون من حفرة محفورة في الصخر الطبيعي في باطن الأرض.

كما تم العثور، لأول مرة في منطقة البهنسا، علي تماثيل التراكوتا تصور المعبودة إيزيس أفروديت وهي تضع على رأسها إكليل نباتي يعلوه تاج، الأمر الذي يشير إلى أن المنطقة لا تزال تبوح عن العديد من الأسرار وطرز الدفن بها خلال العصور المختلفة.

 

من جانبه قال رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي، عادل عكاشة، بأن البعثة عثرت أيضا على أجزاء من البردي داخل ختم من الطين بالإضافة إلى عدد كبير من المومياوات الملفوفة بلفائف ملونة غُطى وجه بعض منها بأقنعة جنائزية مذهبة وملونة، كما عثر بداخل فم إثنتين منها علي لسان من الذهب، وهي شعيرة معروفة من العصر الروماني في البهنسا للحفاظ على المتوفي.

 

وأوضح مدير عام آثار مصر الوسطي جمال السمسطاوي، أن التصميم المعماري للمقابر في هذا الموقع عبارة عن بئر من الحجر ينتهي بباب مغلق بالطوب اللبن يؤدي إلى حفرة كبيرة عثر بداخلها على مجموعة من التوابيت الفارغة وأخري مغلقة بداخلها مومياوات مغطاه بالكارتوناج الملون، مضيفا أن العثور علي 23 مومياء محنطة خارج التوابيت، وأربعة توابيت دات شكل آدمي يوجد بداخل أحدهما مومياوتين وقنينات عطور نذرية صغيرة.

وأفاد أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة ومدير حفائر البعثة حسان عامر، أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن عدد من الكتل الحجرية التي تعود لمبني مهدم زينت عدد كبير منها برسومات نباتية وعناقيد من العنب ومحموعات من الحيوانات والطيور مثل الحمام وثعابين كوبرا، لافتا إلى أن البعثة سوف تستكمل أعمالها في الموقع خلال مواسم الحفائر القادمة، في محاولة للكشف عن المزيد.

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