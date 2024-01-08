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أم تدعي ان قطة التهمت طفلتها الرضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة
أم تدعي ان قطة التهمت طفلتها الرضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة
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أم تدعي ان قطة التهمت طفلتها الرضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

منوعات

2024-01-08 | 02:30
أم تدعي ان قطة التهمت طفلتها الرضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة
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Aljadeed
أم تدعي ان قطة التهمت طفلتها الرضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

أم تدعي ان قطة التهمت طفلتها الرضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

تلقت السلطات المصرية بلاغا من أهالي قرية الخضيري التابعة لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية شمال مصر يفيد بمقتل رضيعة مصرية، حيث أكدت الأم أن قطة نهشت صغيرتها البالغة من العمر 6 شهور وتسببت بوفاتها.

وبحسب "العربية .نت" فقد انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث وتبين من معاينة جثمان الرضيعة أنها مذبوحة من رقبتها وغارقة في دمائها، وبتضييق الخناق على الأم اعترفت بالحقيقة الصادمة وأنها وراء ذبح رضيعتها لإصابتها بمرض نفسي وسبق احتجازها للعلاج في أحد مستشفيات الأمراض النفسية.

وخلال التحقيقات اعترف الزوج أن زوجته التي أنجب منها 3 أبناء أصغرهم الرضيعة الراحلة تعاني من مرض نفسي منذ عام ونصف، وكانت تداوم على التشاجر مع جميع أفراد الأسرة وبدون أسباب أو مبررات، مشيرا إلى أنه قام " بعرضها على أحد الشيوخ الذي أكد إصابتها بالسحر."

وأكد الزوج أن زوجته "كانت تتحدث مع نفسها وبصوت عال طيلة ساعات المساء، وكانت تبلغهم أنها تسمع أصواتا غريبة وأصوات تحطيم بعض أدوات المنزل"، مضيفا أنه تم إيداعها أحد المستشفيات لمدة 28 يوما لعلاجها خاصة بعد أن علمت بنبأ حملها بالطفلة الراحلة ورغبتها في إجهاض نفسها.

واعترف الزوج أن زوجته حاولت من قبل قتل رضيعتها بإلقائها في مياه ترعة بالقرية وتم إنقاذها في اللحظات الأخيرة، مؤكدا أنه فوجئ بوالدته تخبره بوفاة الرضيعة على يد قطة لكنه لم يصدق الأمر وساورته الشكوك حتى اعترفت الزوجة بقتلها.

وقد تم القبض على الأم وتدعى نورا وتبلغ من العمر 40 عاما، كما تقرر نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وكلفت أجهزة الأمن بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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