الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
8 مشروبات تساعد على فقدان الوزن
8 مشروبات تساعد على فقدان الوزن
A-
A+

8 مشروبات تساعد على فقدان الوزن

منوعات

2024-01-09 | 01:42
8 مشروبات تساعد على فقدان الوزن
العودة الى الأعلى
Aljadeed
8 مشروبات تساعد على فقدان الوزن

يمكن استبدال المشروبات عالية السعرات الحرارية مثل المشروبات الغازية والعصائر بتلك المشروبات بطريقة ذكية لخفض السعرات الحرارية التي تدخل الجسم ومساعدتك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

لا شك أن زيادة الوزن من المشكلات الشائعة خاصة بعد انتهاء عيد الفطر بسبب تناول الكعك والحلويات بكميات كبيرة مع العائلة والأصدقاء. وللتغلب على تلك المشكلة ومحاولة فقدان الوزن الذي اكتسبناه خلال أيام العيد، ينصح الأطباء بشرب 8 مشروبات بصفة يومية، وذلك على ذمة موقع "هيلثلاين" Healtline، المعني بالشؤون الصحية.

ويمكن استبدال المشروبات عالية السعرات الحرارية مثل المشروبات الغازية والعصائر بتلك المشروبات بطريقة ذكية لخفض السعرات الحرارية التي تدخل الجسم ومساعدتك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن. ومن هذه المشروبات:

1- الشاي الأخضر
يلعب الشاي الأخضر دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، حيث إنه يعزز من عملية التمثيل الغذائي ورفع معدل حرق الدهون بالجسم. كما أن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة المفيدة والعناصر الغذائية القوية الأخرى مما يجعله واحدا من أكثر المشروبات فعالية لفقدان الوزن.

2- القهوة
يساعد الكافيين الموجود بوفرة في القهوة على زيادة التركيز وتعزيز الانتباه والشعور باليقظة وإمداد الجسم بالطاقة، وكذلك يساهم في فقدان الوزن الزائد عن طريق تنشيط عملية التمثيل الغذائي وتحسين معدل الأيض وزيادة حرق الدهون، بحسب الدراسات.

3- الشاي الأسود
يمكن الاعتماد على الشاي الأسود لفقدان الوزن، ويرجع السبب إلى أنه غني بمادة البوليفينول، وهي مادة مضادة للأكسدة تساهم في تحفيز الجسم على حرق الدهون المتراكمة به، وبالتالي يساعد في خفض فقدان الوزن.

4- الماء
يساهم الماء في إنقاص الوزن، لأنه يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء خاصة عند تناوله قبل الوجبات، وإذا كان باردًا. فيمكن أن يساعد شرب المزيد من الماء على حرق السعرات الحرارية وتقليل كمية الأطعمة خلال الوجبات، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

5- خل التفاح
إضافة خل التفاح للماء يكسبه حمض الأسيتيك، وهو مركب فعال في إنقاص الوزن، بفضل قدرته على خفض مستويات الإنسولين بالجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي وكبح الشهية ورفع معدل حرق الدهون. وقد يؤدي تناول كمية صغيرة من خل التفاح يوميًا إلى فقدان الوزن.

6- شاي الزنجبيل
يستخدم الزنجبيل بشكل شائع كأحد التوابل لإضافة نكهة للأطباق وكعلاج عشبي لعلاج عدد من الحالات مثل الغثيان ونزلات البرد والتهاب المفاصل، إلا أن الدراسات أثبتت فعاليته في المساعدة على فقدان الوزن. وتشير الدراسات إلى أن الزنجبيل يمكن أن يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل الشهية، ويزيد من عملية التمثيل الغذائي، وهو أمر مفيد عند محاولة إنقاص الوزن.

7- مشروبات البروتين
المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين يمكن أن تحد من الجوع وتقلل الشهية وتعزز الشعور بالشبع، وهو أمر مهم عند محاولة التخلص من الوزن الزائد. ويمكن إضافة مساحيق البروتين إلى أي مشروب للحصول على وجبة خفيفة أو وجبة سريعة ومشبعة، تساعد في خفض الوزن الزائد.

8- عصير الخضراوات
في إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا عصير الخضراوات مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية فقدوا الكثير من وزنهم. فلاشك أن شرب عصير الخضراوات يزيد من فقدان الوزن عند دمجه في النظام غالذائي اليومي. ومع ذلك، يعد تناول الخضراوات الخيار الأفضل للصحة نظرًا للكمية العالية من الألياف التي يتم فقدها في عملية العصر.

اقرأ ايضا في منوعات

"شركة طيران" تكتشف براغي مفكوكة في طائراتها
Play
01:34

"شركة طيران" تكتشف براغي مفكوكة في طائراتها

أعلنت شركة الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" الإثنين أنها اكتشفت خلال فحص أولي لمخارج الطوارئ الملغاة في أسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس 9 عددا من البراغي غير المشدودة جيدا، في تطور يأتي بعد ثلاثة أيام من انفصال مخرج طوارئ لطائرة من نفس الطراز تابعة لـ"ألاسكا إيرلاينز" أثناء تحليقها.

01:34

"شركة طيران" تكتشف براغي مفكوكة في طائراتها

أعلنت شركة الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" الإثنين أنها اكتشفت خلال فحص أولي لمخارج الطوارئ الملغاة في أسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس 9 عددا من البراغي غير المشدودة جيدا، في تطور يأتي بعد ثلاثة أيام من انفصال مخرج طوارئ لطائرة من نفس الطراز تابعة لـ"ألاسكا إيرلاينز" أثناء تحليقها.

بالفيديو - لقاء بعد فراق 30 عامًا... مدرس يجمع طلابه لتمارين الصباح!
Play
16:03

بالفيديو - لقاء بعد فراق 30 عامًا... مدرس يجمع طلابه لتمارين الصباح!

بعد ثلاثين عاما من بدايته على العمل في مجال التعليم، التقى المعلم سلمان الشهري طلابه وأحد معلميه بالدموع وهو “العم تركي اليزيدي” الذي ذكر أنه هو السبب في بقائه في التعليم وتكلم الأستاذ سلمان عن دعم العم تركي له خلال مسيرته ومساعدته للاستمرار بالتعليم.

16:03

بالفيديو - لقاء بعد فراق 30 عامًا... مدرس يجمع طلابه لتمارين الصباح!

بعد ثلاثين عاما من بدايته على العمل في مجال التعليم، التقى المعلم سلمان الشهري طلابه وأحد معلميه بالدموع وهو “العم تركي اليزيدي” الذي ذكر أنه هو السبب في بقائه في التعليم وتكلم الأستاذ سلمان عن دعم العم تركي له خلال مسيرته ومساعدته للاستمرار بالتعليم.

تعويضات مالية لبعض مالكي آيفون... ما السبب؟
Play
14:33

تعويضات مالية لبعض مالكي آيفون... ما السبب؟

بدأت شركة أبل إرسال تعويضات مالية إلى عملائها في الولايات المتحدة، الذين تضرروا من إبطاء هواتف آيفون الخاصة بهم لكونها تحتوي على بطاريات قديمة.

14:33

تعويضات مالية لبعض مالكي آيفون... ما السبب؟

بدأت شركة أبل إرسال تعويضات مالية إلى عملائها في الولايات المتحدة، الذين تضرروا من إبطاء هواتف آيفون الخاصة بهم لكونها تحتوي على بطاريات قديمة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024