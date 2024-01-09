الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
صعق جذور النباتات بالكهرباء قد ينقذ البشرية
صعق جذور النباتات بالكهرباء قد ينقذ البشرية
A-
A+

صعق جذور النباتات بالكهرباء قد ينقذ البشرية

منوعات

2024-01-09 | 05:38
صعق جذور النباتات بالكهرباء قد ينقذ البشرية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
صعق جذور النباتات بالكهرباء قد ينقذ البشرية

تمتلك النباتات إشارات كهربائية، مثلها مثل الكائنات الحية الأخرى، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع رؤيتها أو الشعور بها عادة، إلا أن نبضات النشاط الكهربائي هذه تتدفق عبر أنسجة النباتات، ما يؤدي إلى حركات مفاجئة أو تحذير من حدوث مشكلة لدى النبات.

واستخدم باحثون النقاط الكهربائية التي تمتلكها هذه البناتات لتعزيز عملية النمو، ووجد العلماء أن صعق شتلات الشعير بالكهرباء يساعد على نمو البراعم الجديدة بشكل أسرع.
وعلى الرغم من أن البحث قد يبدو أنه ينم عن بعض "المرح" بالنسبة للبعض، إلا أنه قد يكون في الواقع نعمة حقيقية لتعزيز الإمدادات الغذائية العالمية، في وقت يتزايد فيه القلق على الأمن الغذائي، وسط الصراعات وتغير المناخ، بحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، سيواجه ما بين 691 و783 مليون شخص الجوع في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 122 مليون شخص مقارنة بعام 2019.
وقد أجرى الباحثون تجارب على الكهرباء من قبل لمحاولة تعزيز إنتاجية المحاصيل، حيث قاموا بإخضاع شتلات الشعير والبازلاء ونبات الأرابيدوبسيس ثاليانا، وهو نبات من عائلة الخردل، لمجالات كهربائية عالية.
ولتقليل استهلاك الطاقة، قام الفريق السويدي الذي أجرى الدراسة الجديدة بتطوير نظام زراعة مائية منخفض الطاقة، يطبق جهداً صغيراً ولكن ثابتاً على شتلات الشعير لمدة خمسة أيام، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "PNAS".
وتعمل أنظمة الزراعة المائية على استبدال التربة بالمياه، وتستخدم سماداً أقل من طرق الزراعة الأخرى، لأنه يمكن إعادة تدوير العناصر الغذائية والمياه من خلال النظام.
في حين أن الزراعة المائية لديها الكثير من المزايا، إلا أنها مجرد حل واحد ممكن لتحسين الأمن الغذائي، الذي يصادف أنه مناسب بشكل خاص "للمناطق ذات الأراضي الصالحة للزراعة والتي تعاني من ظروف بيئية قاسية"، كما تقول الباحثة في مجال الإلكترونيات الحيوية ومؤلفة الدراسة، إليني ستافرينيدو، من جامعة لينشوبينغ.
وقامت ستافرينيدو وزملاؤها بوضع شتلات شعير عمرها 5 أيام على سقالات مصنوعة خصيصاً، ثم استخدموا جهداً كهربائياً منخفضاً لمدة خمسة أيام، ثم منحت فترة نمو لمدة خمسة أيام أخرى قبل الحصاد.
ولاحظ الباحثون أنه، في المتوسط، كانت النباتات المحفزة كهربائياً تحتوي على أنسجة أكثر بنسبة 50 في المئة، وكانت أطول بنسبة 30 في المئة من النباتات التي لم تمسها بعد 15 يوما من النمو.
ولم يُعرف بعد كيف يعزز النبض المستمر للكهرباء نمو النبات. لكن أحد الاقتراحات هو أن النباتات المحفزة كهربائيًا هي بطريقة أو بأخرى أكثر كفاءة في امتصاص العناصر الغذائية.
ووجد الباحثون في التجارب اللاحقة، أن النباتات المحفزة تعالج النترات بكفاءة أكبر، مع مستويات أقل من مركب النيتروجين غير العضوي مقارنة بنظيراتها غير المكهربة، ما يشير إلى أنهم حولوها إلى كتلة حيوية تحتوي على النيتروجين.
وتقول ستافرينيدو: "لكن ليس من الواضح بعد كيف يؤثر التحفيز الكهربائي على هذه العملية".
والمثير للدهشة أن الباحثين اكتشفوا أن طفرة نمو الشتلات لم تحدث مباشرة بعد التحفيز الكهربائي، ولكن خلال الأيام الخمسة من النمو المسموح بها بعد إيقاف تشغيل الأقطاب الكهربائية.
ويشير هذا إلى أنه حتى الجرعات الصغيرة والقصيرة من التحفيز الكهربائي قد يكون لها تأثير دائم على النباتات.

اقرأ ايضا في منوعات

فضائح جديدة تطال جيفري إبستين.. تسجيلات جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وبيل كلينتون
11:07

فضائح جديدة تطال جيفري إبستين.. تسجيلات جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وبيل كلينتون

أفادت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن أحدث الوثائق التي تم الكشف عنها أن جيفري إبستين سجل سرا أشرطة جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وريتشارد برانسون والرئيس الأميركي الاسبق بيل كلينتون.



11:07

فضائح جديدة تطال جيفري إبستين.. تسجيلات جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وبيل كلينتون

أفادت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن أحدث الوثائق التي تم الكشف عنها أن جيفري إبستين سجل سرا أشرطة جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وريتشارد برانسون والرئيس الأميركي الاسبق بيل كلينتون.



بينها "العامل البرتقالي" ... أميركا قتـ لت مئات الآلاف في فيتنام بالمبيدات الزراعية
Play
10:58

بينها "العامل البرتقالي" ... أميركا قتـ لت مئات الآلاف في فيتنام بالمبيدات الزراعية

صادقت معظم دول العالم منذ عقود على معاهدة حظر انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، وقد حصلت حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 والتي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها على جائزة نوبل للسلام كتكريم على جهودها للقضاء على هذا النوع من الأسلحة.



10:58

بينها "العامل البرتقالي" ... أميركا قتـ لت مئات الآلاف في فيتنام بالمبيدات الزراعية

صادقت معظم دول العالم منذ عقود على معاهدة حظر انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، وقد حصلت حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 والتي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها على جائزة نوبل للسلام كتكريم على جهودها للقضاء على هذا النوع من الأسلحة.



بالفيديو - فأر يحيّر مصور حياة برية .. هذا ما فعله ليلياً لشهرين!
10:46

بالفيديو - فأر يحيّر مصور حياة برية .. هذا ما فعله ليلياً لشهرين!

عاش مصور الحياة البرية ردودي هولبروك حالة غموض لمدة شهرين بعدما لاحظ أموراً غريبة تحدث في سقيفة منزله، حيث لاحظ أن الأشياء التي يتركها في غير مكانها يتم إعادتها إلى مكانها بين عشية وضحاها دون معرفة كيف حصل ذلك!

10:46

بالفيديو - فأر يحيّر مصور حياة برية .. هذا ما فعله ليلياً لشهرين!

عاش مصور الحياة البرية ردودي هولبروك حالة غموض لمدة شهرين بعدما لاحظ أموراً غريبة تحدث في سقيفة منزله، حيث لاحظ أن الأشياء التي يتركها في غير مكانها يتم إعادتها إلى مكانها بين عشية وضحاها دون معرفة كيف حصل ذلك!

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024