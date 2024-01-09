فضائح جديدة تطال جيفري إبستين.. تسجيلات جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وبيل كلينتون

ويأتي هذا بعد الاطلاع على وثائق المحكمة وتضمنت شهادة سارة رانسوم، التي تدعي أنها كانت ضحية الاعتداء الجنسي على إبستين (إبشتاين).

الى ذلك وبحسب ما نقلته الصحيفة عن الوثائق التي سمحت المحكمة بنشرها للعلن، قام الملياردير الأميركي جيفري إبستين بتسجيل أشرطة جنسية سرية للأمير البريطاني أندرو، ورجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.

وتزعم الوثائق التي تم نشرها على نطاق واسع على الإنترنت، اتهم إبستين دونالد ترامب بممارسة الجنس مع "العديد من الفتيات".

وكانت نشرت يوم السبت الماضي، الدفعة الثالثة من محاضر الدعوى المرفوعة ضد الملياردير الأميركي جيفري إبستين المدان بالاستغلال الجنسي للقاصرات، والذي انتحر في زنزانته قبل النطق بالحكم النهائي عليه.

وتتضمن الدفعة الجديدة أكثر من 1300 صفحة، وتأتي بعد مئات الصفحات من الوثائق التي تم الكشف عنها يومي الأربعاء والخميس، مع توقع المزيد.

وظهرت في المحاضر، أسماء شخصيات شهيرة ومعروفة عالميا وسياسيا وفنيا، وتفاصيل مثيرة في الوثائق المرفوعة عنها السرية.