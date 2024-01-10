ناسا تؤجل الهبوط على القمر.. هل تمّ تحديد الموعد الجديد؟

سيتعين على رواد الفضاء الانتظار حتى العام المقبل قبل السفر إلى القمر وبضع سنوات أخرى قبل الهبوط عليه، في ظل أحدث جولة من التأخيرات التي أعلنتها وكالة ناسا.

وكانت وكالة الفضاء قد خططت لإرسال أربعة رواد فضاء حول القمر أواخر العام الجاري، لكنها أجلت الرحلة إلى أيلول 2025 بسبب مشاكل فنية.

كما تم تأجيل أول هبوط بشري على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاما، إلى الفترة من 2025 إلى 2026.

جاءت هذه الأخبار بعد ساعة واحدة فقط من تخلي شركة في بيتسبرغ عن محاولتها للهبوط بمركبتها الفضائية على القمر بسبب تسرب الوقود الذي أنهى المهمة.

وتم إطلاق مركبة الهبوط برغرين التابعة لشركة (أستروبوتيك تكنولوجي) الإثنين كجزء من برنامج القمر التجاري التابع لناسا، وكان من المفترض أن تكون بمثابة استكشاف لرواد الفضاء. ستقوم إحدى شركات هيوستن بتجربتها باستخدام مركبة الهبوط الخاصة بها الشهر المقبل.

وتعتمد ناسا بشكل كبير على الشركات الخاصة في برنامج أرتميس لهبوط رواد الفضاء على سطح القمر، والذي أطلق عليه اسم الشقيقة التوأم الأسطورية لأبولو.