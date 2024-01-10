بدك سيارة بـ 1$ ؟ سهلة كتير.. توجّه لأقرب فرع OMT وإشتري قسيمة للإشتراك بموقعنا.. التفاصيل على الرابط:

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
قال مراقبو المناخ في الاتحاد الأوروبي، إن عام 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث تجاوزت الزيادة في درجة حرارة سطح الأرض تقريبا العتبة الحرجة البالغة 1.5 درجة مئوية.
اثار عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله الحوثيين" محمد علي الحوثي، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وبّخ مذيعة في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، شككت بجدوى استهداف الجماعة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
سيتعين على رواد الفضاء الانتظار حتى العام المقبل قبل السفر إلى القمر وبضع سنوات أخرى قبل الهبوط عليه، في ظل أحدث جولة من التأخيرات التي أعلنتها وكالة ناسا.