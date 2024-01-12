احذروا تناول القهوة مع الكحول... طبيب روسي يكشف السبب

وقال: "يشرب الكثيرون في فصل الشتاء، القهوة مع الكحول (الروم، الويسكي، البراندي، مع المشروبات الكحولية الكريمية، وما إلى ذلك)، والقائمة طويلة جدا".

ووفقا له، الخطر الرئيسي من تناول القهوة مع الكحول هو تغير معدل ضربات القلب.

وقال: "عموما يزداد خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، والحصار الأذيني، والانقباضات الخارجية. ويزداد خطر الإصابة بقصور القلب والأوعية الدموية. كما يؤدي التأثير المشترك للكافيين والإيثانول إلى تشنج وعائي قوي، ما يزيد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية . بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تضيق الأوعية الدموية إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم. وبسبب التشنج، ينخفض تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم وبصورة خاصة في الشرايين والشعيرات الدموية في الكلى، ما يؤدي إلى ازدياد خطر الإصابة بالقصور الكلوي".

وبالإضافة إلى هذا، يعمل الكحول على تثبيط الجهاز العصبي المركزي، أما الكافيين يحفزه، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالذهان والعصاب. وبالتالي تسوء نوعية النوم وغير ذلك من الآثار السلبية بما فيها الإصابة بقرحة المعدة.