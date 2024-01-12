عنكبوت وصرصار يكلفان شركة 3 ملايين دولار.. السبب؟

وافقت شركة "إيباي" للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت على دفع غرامة قدرها 3 ملايين دولار لتسوية تهم جنائية تتعلق بتحرش موظفين لديها بزوجين أميركيين من ماساشوستس ...





