الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عنكبوت وصرصار يكلفان شركة 3 ملايين دولار.. السبب؟
عنكبوت وصرصار يكلفان شركة 3 ملايين دولار.. السبب؟
A-
A+

عنكبوت وصرصار يكلفان شركة 3 ملايين دولار.. السبب؟

منوعات

2024-01-12 | 05:35
عنكبوت وصرصار يكلفان شركة 3 ملايين دولار.. السبب؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
عنكبوت وصرصار يكلفان شركة 3 ملايين دولار.. السبب؟

وافقت شركة "إيباي" للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت على دفع غرامة قدرها 3 ملايين دولار لتسوية تهم جنائية تتعلق بتحرش موظفين لديها بزوجين أميركيين من ماساشوستس ...

فقد وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لإيباي في قضية جنائية امس ويحاكم الموظفون بالفعل بتهمة ترويع الزوجين ديفيد وإينا شتاينر قبل أكثر من ثلاث سنوات عن طريق إرسال عناكب وصراصير حية وأشياء مزعجة أخرى إلى منزلهما.
وكان الزوجان أصدرا منشورا على الإنترنت تحت مسمى "إي كوميرس بايتس" أغضب مديري إيباي.
وقال مكتب المدعي الأميركي في ماساشوستس إن إيباي دخلت في اتفاق قد يسفر عن إسقاط التهم الموجهة إليها إن التزمت بشروط محددة.
وينص الاتفاق على قبول إيباي المسؤولية عن التحرش والترهيب وعرقلة التحقيق الفيدرالي. كما ينص على تعيين مراقب مستقل للإشراف على الشركة لمدة ثلاث سنوات للتأكد من امتثالها للشروط والقانون الفيدرالي.
وكانت العقوبة الجنائية البالغة 3 ملايين دولار هي أقصى غرامة ممكنة بموجب هذه التهم.
 وفي السياق، قال جوش ليفي، القائم بأعمال المدعي العام الأمبريكي في ماساتشوستس، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، "لقد وضع موظفو الشركة والمتعاقدون المشاركون في هذه الحملة الضحيتين في جحيم خالص، في حملة مرعبة تهدف إلى إسكات تقاريرهما وحماية علامة إيباي التجارية".

اقرأ ايضا في منوعات

منخفض جوي بانتظارنا... هكذا سيكون طقس الأيام المُقبلة
Play
03:23

منخفض جوي بانتظارنا... هكذا سيكون طقس الأيام المُقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما دون تعديل في درجات الحرارة وضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية، تهطل أمطار غزيرة تكون جارفة احيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح قوية تقارب سرعتها احيانا ال 80 كم/س بخاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر إلى حدود الـ 3 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، ونحذر من تشكل السيول على الطرق وانجراف التربة.

03:23

منخفض جوي بانتظارنا... هكذا سيكون طقس الأيام المُقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما دون تعديل في درجات الحرارة وضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية، تهطل أمطار غزيرة تكون جارفة احيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح قوية تقارب سرعتها احيانا ال 80 كم/س بخاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر إلى حدود الـ 3 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، ونحذر من تشكل السيول على الطرق وانجراف التربة.

اكتشاف شفق غير متوقع على " نجم فاشل"
Play
02:51

اكتشاف شفق غير متوقع على " نجم فاشل"

ذكرت وكالة "ناسا" أن فريقا من علماء الفلك حددوا لأول مرة، باستخدام جيمس ويب، غاز الميثان القادم من قزم بني بارد، ما يشير إلى وجود شفق قطبي على الجسم السماوي.

02:51

اكتشاف شفق غير متوقع على " نجم فاشل"

ذكرت وكالة "ناسا" أن فريقا من علماء الفلك حددوا لأول مرة، باستخدام جيمس ويب، غاز الميثان القادم من قزم بني بارد، ما يشير إلى وجود شفق قطبي على الجسم السماوي.

لماذا نصاب بـ"صدمات كهربائية" من الأشياء والأشخاص؟.. وكيف نتفادى ذلك؟
Play
02:27

لماذا نصاب بـ"صدمات كهربائية" من الأشياء والأشخاص؟.. وكيف نتفادى ذلك؟

يعيش بعض الأشخاص، خصوصاً في فصل الشتاء، حالة غريبة تتمثل في تعرضهم لصدمات كهربائية مستمرة، عند لمسهم بعض الأشياء المعدنية، أو المشي على السجاد، أو عند مصافحة بعض الأشخاص.

02:27

لماذا نصاب بـ"صدمات كهربائية" من الأشياء والأشخاص؟.. وكيف نتفادى ذلك؟

يعيش بعض الأشخاص، خصوصاً في فصل الشتاء، حالة غريبة تتمثل في تعرضهم لصدمات كهربائية مستمرة، عند لمسهم بعض الأشياء المعدنية، أو المشي على السجاد، أو عند مصافحة بعض الأشخاص.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024