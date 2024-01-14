تاكسي طائر في السعودية قريباً... ولهذا السبب

يحتوى الليمون على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بالفيروسات والأمراض، وخصوصا فى فصل الشتاء حيث تنتشر العدوى به، كما أنه يعمل على نضارة البشرة وحمايتها من البقع وحب الشباب.
تميل أعراض نزلات البرد العادية إلى الارتفاع خلال الأيام القليلة الأولى بعد إصابة الشخص بالمرض، على الرغم من أن بعض الأعراض، مثل سيلان الأنف أو السعال المستمر، يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 14 يوما.
تفاجأت سيدة في أستراليا بعثورها على واحد من أكثر أنواع الثعابين سميّة في العالم بدرج الملابس الداخلية الخاص بابنها.