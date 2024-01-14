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ترامب يثير دهشة الجميع..إليكم السبب!
ترامب يثير دهشة الجميع..إليكم السبب!
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ترامب يثير دهشة الجميع..إليكم السبب!

منوعات

2024-01-14 | 07:15
ترامب يثير دهشة الجميع..إليكم السبب!
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Aljadeed
ترامب يثير دهشة الجميع..إليكم السبب!

شكر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب القاتل المأجور سلفاتوري جرافانو، السبت، الأمر الذي أثار الدهشة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان جرافانو، المعروف أيضا باسم "سامي الثور"، زعيما لعائلة جامبينو الإجرامية في مدينة نيويورك، وعمل مع حكومة الولايات المتحدة كمخبر لإسقاط رئيس المافيا جون جوتي في أوائل التسعينيات.

تم إطلاق سراح جرافانو، الذي اعترف بتورطه في 19 جريمة قتل، من السجن في عام 2017 بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة مخدرات في أريزونا.

وشارك ترامب مقطع من مقابلة تلفزيونية مع جرافانو وصف فيه الأخير ترامب بـ"الرجل الشرعي".

وكتب ترامب: "شكرا لسامي الثور. أتمنى أن يرى القضاة، نحن بحاجة إلى العدالة والقوة والصدق في محاكم نيويورك، ونحن لا نملك ذلك الآن".

وفي مقطع المقابلة، قال جرافانو إنه "فشل في جعل ترامب يعمل معه، وأن ترامب ببساطة لا يريد التورط مع الغوغاء".

وأضاف: "حاولت عدة مرات الضغط عليه، لكنني لم أتمكن من الوصول إليه. لم يكن يريد ذلك".

كتب رون فيليبكوفسكي، الناقد الصريح لترامب، على موقع "إكس"، السبت: "يشكر ترامب رجل العصابات والفأر والكذاب المتسلسل من عائلة غامبينو جرافانو، الذي اعترف بارتكاب 19 جريمة قتل، وعدد لا يحصى من عمليات الاختطاف والسطو المسلح والسطو وآلاف من الجنايات الأخرى".

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