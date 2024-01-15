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نفوق 3 ملايين نحلة ... الخبراء يكشفون عن سبب غامض
نفوق 3 ملايين نحلة ... الخبراء يكشفون عن سبب غامض
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نفوق 3 ملايين نحلة ... الخبراء يكشفون عن سبب غامض

منوعات

2024-01-15 | 01:16
نفوق 3 ملايين نحلة ... الخبراء يكشفون عن سبب غامض
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Aljadeed
نفوق 3 ملايين نحلة ... الخبراء يكشفون عن سبب غامض

أصيب مربي نحل بالصدمة لرؤية أكوام من نحل العسل الميت متناثرة في المحمية وآخرون يدورون فيما وصفه بـ "دوامات الموت".

نفق ما يقرب من 3 ملايين نحلة بين عشية وضحاها في شهر ايلول الماضي في محمية كاليفورنيا، وكشف الخبراء عن سبب غامض وراء هذا النفوق الجماعي.

فبحسب "سكاي نيوز"، أصيب مربي نحل في موقع شمال سان دييغو بالصدمة لرؤية أكوام من نحل العسل الميت متناثرة في المحمية وآخرون يدورون فيما وصفه بـ "دوامات الموت".

وأدى هذا إلى إجراء تحقيق أجراه خبراء في وزارة الزراعة الأميركية، والذي توصل إلى أن المستعمرة تعرضت لجرعة "مميتة مزدوجة" من السم المستخدم كمبيد للنمل الأبيض المحظور استخدامه في الهواء الطلق.

ومن غير المعروف كيف ابتلع النحل المادة الكيميائية السامة، لكن الموظفين في الملجأ اشتبهوا في وجود "خبث" بسبب عدم وجود مزارع وبساتين في المنطقة تستخدم السم.

وقد أصدرت وزارة الزراعة الأميركية نتائجها هذا الشهر، وكشفت أن مبيد "فيبرونيل" هو سبب الوفيات.

والفيبرونيل هو مبيد حشري يعطل الجهاز العصبي المركزي للحشرة، ومحظور استخدامه في الزراعة والمناظر الطبيعية.

والمبيد سام أيضا للإنسان، ويسبب التعرق والغثيان والقيء والصداع وآلام البطن والدوخة.

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