فيديو مذهل يوثق نهراً من حمم بركان آيسلندا

وكان النشاط الزلزالي تصاعد ليل السبت الأحد، وأجلت السلطات أهالي غريندافيك فجر الأحد، حسبما ذكرت هيئة البث الآيسلندية العامة "آر يو في".

وحدث شق في جانبي السدود التي بدأ بناؤها شمال غريندافيك، بحسب مكتب الأرصاد الآيسلندي.

كما أظهرت مشاهد حية تدفق الحمم البرتقالية اللون وخلفها سماء معتمة، فيما كان اللهب منتشرا، ويغطي المكان بشكل مروع.

ويعد الحادث خامس ثوران بركاني في آيسلندا خلال عامين. وكان الأخير في 18 الشهر الماضي في نفس المنطقة جنوب غربي العاصمة ريكيافيك.

وغريندافيك قرية صغيرة معروفة بصيد الأسماك ويبلغ عدد سكانها قرابة 4000 نسمة. وقد أخليت في 11 تشرين الثاني كإجراء احترازي. ومنذ ذلك الحين، سُمح للأهالي بالعودة لفترات مقتضبة قبل الإعلان عن أوامر إخلاء مجددا ليلا.

وفي آيسلندا، 32 نظاما بركانيا نشطا على الأقل وهي الأكثر عددا في أوروبا.