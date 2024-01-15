بالفيديو - ثاني أخطر ثعبان بالعالم يباغت أماً بدرج ملابس طفلها!

فوجئت امرأة استرالية بثعبان يعد ثاني أخطر ثعبان بالعالم داخل درج الملابس الداخلية في غرفة ابنها وقد تم استدعاء صائد الثعابين المقيم في ملبورن، مارك بيلي، للنجدة.

وقال بيلي إنه أزال "ثعبانا بنيا شرقيا" يبلغ طوله 5 أقدام من غرفة نوم طفل يبلغ 3 سنوات، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

كما كتب على فيسبوك: "ذهبت الأم لإحضار بعض الملابس لابنها، غير أنها وجدت بدلاً من ذلك ثعباناً بنياً كبيراً يبلغ طوله 5 أقدام"، مضيفاً: "لقد اكتشفنا ما حدث. بينما كانت تأخذ السيدة الملابس من حبل الغسيل، زحفت إليها الأفعى البنية".

وقد تساءل البعض على "فيسبوك" كيف لم تلاحظ الأم "تسلل" الأفعى، ليرد بيلي موضحاً أن تلك الزواحف خفيفة الوزن، لذا يغفل الناس عن ملاحظتها، قائلاً إن "وزنها يكاد لا يكون شيئاً"، لافتاً إلى أن "هذا يمكن أن يحدث لأي شخص".





واضاف "لقد رأيت أشخاصاً يحملون ثعابين بنية اللون في حقائب اليد أو أكياس التسوق الخاصة بهم".

تجدر الإشارة إلى أن الثعابين البنية الشرقية "سريعة الحركة وعدوانية ومعروفة بسوء مزاجها"، بحسب موقع "أستراليا جيوغرافيك". أما موطنها الأصلي ففي شرق ووسط أستراليا وكذلك جنوب غينيا الجديدة. وقد يصل طولها إلى 7 أقدام.