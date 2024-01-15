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تعرف على أسباب الحازوقة والحلول الفعّالة للتغلب عليها
تعرف على أسباب الحازوقة والحلول الفعّالة للتغلب عليها
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تعرف على أسباب الحازوقة والحلول الفعّالة للتغلب عليها

منوعات

2024-01-15 | 14:37
تعرف على أسباب الحازوقة والحلول الفعّالة للتغلب عليها
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Aljadeed
تعرف على أسباب الحازوقة والحلول الفعّالة للتغلب عليها

تحدث الحازوقة نتيجة تقلصات لاإرادية في عضلات الحجاب الحاجز الموجودة أسفل الرئة، بسبب تأثير بعض المؤثرات الخارجية على الأعصاب المسؤولة عن هذه العضلات.

فيؤدي ذلك إلى دخول كميات أكبر من الهواء إلى الرئة، وانغلاق سريع في القصبة الهوائية والأحبال الصوتية فينتج صوت الحازوقة المعروف.

وإليكم نصائح نصائح لإيقاف الحازوقة المتكررة وتخفيفها بحسب موقع "صحة ويب": 

1 التنفس داخل كيس ورقي

2الغرغرة بالماء

3 حبس النفس

4 شرب الماء البارد على رشفة واحدة

5 تجنب الإكثار من شرب المشروبات الغازية

6 تناول وجبات طعام صغيرة، ومضغ الطعام جيدًا قبل البلع

7 تجنب الأطعمة الساخنة والحارة، لأنها يمكن أن تفاقم الحازوقة

8 شرب كميات صغيرة من الماء بانتظام طوال اليوم لضمان البقاء رطبًا

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