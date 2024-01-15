تعرف على أسباب الحازوقة والحلول الفعّالة للتغلب عليها

الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية، فيما وجدت دراسة نشرت في مجلة "نيو إنغلاند" الطبية العام الماضي أنه عندما شرب المشاركون الكمية التي يريدونها من القهوة، ناموا في المتوسط 30 دقيقة أقل من الأيام التي لم يتناولوا فيها أي قهوة.