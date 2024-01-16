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10 نصائح بسيطة لتعزيز صحة عينيك
10 نصائح بسيطة لتعزيز صحة عينيك
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10 نصائح بسيطة لتعزيز صحة عينيك

منوعات

2024-01-16 | 02:34
10 نصائح بسيطة لتعزيز صحة عينيك
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Aljadeed
10 نصائح بسيطة لتعزيز صحة عينيك


يعتبر البعض صحة العين أمراً مفروغاً منه. ولكن بالنسبة للآخرين، فإن تأثر القدرة الجيدة على الإبصار يمثل مشكلة كبيرة يمكن أن تعطل حياتهم اليومية. تقدر المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أن 93 مليون بالغ في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، معرضون بشدة لخطر فقدان البصر. لكن بحسب ما نشره موقع CNET، إن الخبر السار هو أن هناك بعض الاستراتيجيات الأساسية التي يمكن اتباعها الآن للحفاظ على العينين في حالة جيدة، حيث يمكن أن تساعد ممارسة العادات اليومية البسيطة التالية على تحسين صحة العين وتقليل خطر تعرضها لمشاكل في المستقبل:

1. إرتداء النظارات الشمسية

إن تعريض العينين للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب الضرر مع مرور الوقت. يمكن أن يؤدي ارتداء النظارات الشمسية إلى حجب الأشعة فوق البنفسجية الضارة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون مثل إعتام عدسة العين وحروق الشمس وسرطان العين والنمو حول العين، وفقًا للأكاديمية الأميركية لطب العيون.

2. فترات راحة من الشاشات

يؤدي قضاء وقت طويل أمام الشاشات إلى جفاف العين، وألم في الرقبة والكتفين، وعدم وضوح الرؤية، والصداع وإجهاد العين الرقمي، أو متلازمة رؤية الكمبيوتر. توصي جمعية البصريات الأميركية باستخدام قاعدة 20-20-20 للوقاية من متلازمة رؤية الكمبيوتر، بمعنى أن كل 20 دقيقة، يمكن النظر إلى شيء ما على بعد 20 قدمًا على الأقل لمدة 20 ثانية.

3. إستراحات من القراءة

لا يعد قضاء وقت طويل أمام الشاشات هو السبب الوحيد لإجهاد العينين. فعندما يقرأ الشخص كتاباً، فمن المحتمل أنه يحمله بالقرب منه لفترات طويلة أيضاً. يمكن أن يؤدي كلا النشاطين إلى قصر النظر، مما يعني أن الأشياء البعيدة تكون ضبابية بينما تكون الأشياء القريبة واضحة. وبالمثل، يجب استخدام القاعدة 20-20-20 لأخذ فواصل أثناء قراءة الكتب.

4. النشاط البدني

يمكن أن توفر التمارين المنتظمة فوائد لصحة العين، مثل تعزيز صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بالغلوكوما واعتلال الشبكية السكري. يوصي مركز CDC بممارسة الأنشطة الهوائية المعتدلة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع، بالإضافة إلى يومين من تدريبات القوة لعضلات. يمكن أيضًا ممارسة تمارين العين لتقليل التوتر وإجهاد العين أثناء الجلوس على المكتب.

5. الخروج للطبيعة

يحتاج الأطفال والبالغون إلى الخروج كثيراً، حتى لو كان الشخص يمارس التمارين الرياضية الموصى بها في الداخل. تُظهر الأبحاث أن الأطفال الذين يقضون وقتاً في الهواء الطلق لديهم خطر أقل للإصابة بقصر النظر في مرحلة المراهقة والبالغين. إن لعب الآباء مع أطفالهم في الملعب المحلي أو المشي عبر الغابة أو حتى اللعب في حديقة المنزل يمكن أن يساعد جميع أفراد الأسرة على البقاء بصحة جيدة ونشاط.

6. الإمتناع عن التدخين

من المعروف أن التدخين مضر للصحة بصفة عامة. يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض العين مثل إعتام عدسة العين أو الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر. يمكن أن يكون المدخن أكثر عرضة مرتين أو ثلاث مرات للإصابة بإعتام عدسة العين وما يصل إلى أربعة أضعاف خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر. يمكن أن تحدد الأبحاث المستقبلية ما إذا كان تدخين السجائر يمكن أن يسبب أيضًا الغلوكوما ومرض غريفز وأمراض العين الدرقية، ويشجع على ظهور اعتلال الشبكية السكري أو تقدمه.

7. تناول وجبات متوازنة

يمكن أن يساعد النظام الغذائي في تحسين صحة العينين. إن تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A وC وE والبيتا كاروتين وأحماض أوميغا-3 الدهنية واللوتين والزياكسانثين والزنك يمكن أن يساعد في نمو الخلايا وتقليل التهاب أنسجة العين والحد من الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالعينين.

8. تجنب فرك العينين

إذا كان الشخص يفرك عينيه بشكل معتاد، فربما يتسبب ذلك في تلف العين أو التهاباتها. يمكن أن يدفع جفاف العين وإجهاد العين إلى الرغبة في فركها، وربما يفركها البعض كثيرًا أو بقوة شديدة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل انخفاض الرؤية أو ضبابيتها والصداع والالتهابات وحساسية العين والضوء. كما أن هناك سبب آخر لتجنب فرك العين هو أن البكتيريا أو الفيروسات الموجودة على الأصابع أو اليدين يمكن أن تؤدي إلى التهاب الملتحمة، المعروف باسم العين الوردية.

9. غسل اليدين

يجب غسل اليدين دائمًا قبل لمس الوجه أو العينين والتعامل مع العدسات اللاصقة. لا يمكن تحديد نوع الجراثيم الموجودة على الأشياء التي يلمسها بعد أن قام شخص ما بتلويثها دون قصد. إن غسل اليدين بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بنسبة تصل إلى 21% وأمراض الإسهال بنسبة تصل إلى 40%.

10. إزالة المكياج

بعد يوم طويل، يمكن أن تتكاسل بعض السيدات عن إزالة مساحيق تجميل العينين قبل الذهاب إلى السرير. إن إزالة المكياج يفيد صحة العينين ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب الجفن أو التهاب الجفن. وينبغي اختيار منتجات مخصصة للعيون فقط مع مراعاة التخلص من أدوات المكياج بعد الإصابة بأي التهاب في العين. ينصح الخبراء بعدم وضع مكياج العيون على الجفون الداخلية، وعدم مشاركة أدوات مكياج العيون أبدًا مع الأخريات، والالتزام بغسيل وتعقيم فرشاة أو اسفنجة المكياج باستمرار.
 

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