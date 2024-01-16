

يعتبر البعض صحة العين أمراً مفروغاً منه. ولكن بالنسبة للآخرين، فإن تأثر القدرة الجيدة على الإبصار يمثل مشكلة كبيرة يمكن أن تعطل حياتهم اليومية. تقدر المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أن 93 مليون بالغ في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، معرضون بشدة لخطر فقدان البصر. لكن بحسب ما نشره موقع CNET، إن الخبر السار هو أن هناك بعض الاستراتيجيات الأساسية التي يمكن اتباعها الآن للحفاظ على العينين في حالة جيدة، حيث يمكن أن تساعد ممارسة العادات اليومية البسيطة التالية على تحسين صحة العين وتقليل خطر تعرضها لمشاكل في المستقبل:

