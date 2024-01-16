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نفوق 3 ملايين نحلة في كاليفورنيا.. و&quot;سبب خبيث&quot; وراء ما حدث
نفوق 3 ملايين نحلة في كاليفورنيا.. و"سبب خبيث" وراء ما حدث
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نفوق 3 ملايين نحلة في كاليفورنيا.. و"سبب خبيث" وراء ما حدث

منوعات

2024-01-16 | 03:31
نفوق 3 ملايين نحلة في كاليفورنيا.. و"سبب خبيث" وراء ما حدث
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Aljadeed
نفوق 3 ملايين نحلة في كاليفورنيا.. و"سبب خبيث" وراء ما حدث


نفق ما يقرب من 3 ملايين نحلة بين عشية وضحاها في أيلول في محمية كاليفورنيا، وكشف الخبراء عن سبب غامض وراء النفوق الجماعي.

وأصيب مربي نحل في موقع شمال سان دييغو بالصدمة لرؤية أكوام من نحل العسل الميت متناثرة في المحمية وآخرون يدورون فيما وصفه بـ "دوامات الموت".
وأدى هذا إلى إجراء تحقيق أجراه خبراء في وزارة الزراعة الأميركية، والذي توصل إلى أن المستعمرة تعرضت لجرعة "مميتة مزدوجة" من السم المستخدم كمبيد للنمل الأبيض المحظور استخدامه في الهواء الطلق.
ومن غير المعروف كيف ابتلع النحل المادة الكيميائية السامة، لكن الموظفين في الملجأ اشتبهوا في وجود "خبث" بسبب عدم وجود مزارع وبساتين في المنطقة تستخدم السم.
وأصدرت وزارة الزراعة الأميركية نتائجها هذا الشهر، وكشفت أن مبيد "فيبرونيل" هو سبب الوفيات.
والفيبرونيل هو مبيد حشري يعطل الجهاز العصبي المركزي للحشرة، ومحظور استخدامه في الزراعة والمناظر الطبيعية.
والمبيد سام أيضاً للإنسان، ويسبب التعرق والغثيان والقيء والصداع وآلام البطن والدوخة.

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